Evo zašto nije bilo prijenosa rukometa, hrvatski navijači razočarani: 'Hoće li tako biti i sutra?'

Rukometaši Hrvatske pobijedili su u gostima Švicarsku s 29:26. Riječ je o prvom od dva prijateljska susreta. I deveta pobjeda Hrvatske nad Švicarskom u devet susreta koliko smo s njima do sada igrali. Nakon Berna ove dvije reprezentacije sele se u Luzern gdje će u subotu, 1. studenog odigrati drugu prijateljsku utakmicu. Ovo je inače bila 16. utakmica hrvatske reprezentacije u ovoj godini i 14 pobjeda, peta u nizu, U ovoj kalendarskoj godini izgubili smo samo dva susreta, oba na svjetskom prvenstvu. Prvo od Egipta u skupini, te od Danske u finalu.

No, hrvatski TV-gledatelji nisu mogli pratiti prijenos dvoboja. Kako je kasnije naznačio Hrvatski rukometni savez, problem je bio kod organizatora. Švicarci su imali tehničkih problema pa nisu mogli slati TV signal iz dvorane. To je ostavilo hrvatske navijače razočaranima. Svoje reakcije nisu se ustručavali ostaviti na službenoj Facebook-stranici Hrvatskog rukometnog saveza.

- Bila je ovo moja prva službena utakmica za reprezentaciju. Led je probijen, to je važno. Čvrstom obranom u drugom poluvremenu došli smo do osjetne prednosti koju smo sačuvali do kraja. Hvala našim navijačima koji su nas došli podržati u Bernu. Imam osjećaj da je bilo više naših nego njihovih navijača - rekao je Leon Ljevar.

Luka Lovre Klarica bio je izuzetno opasan na desnoj strani napada.

- Švicarska se pokazala kao jedna dobra reprezentacija, imaju brze igrače, jake u igri jedan na jedan. Dosta su nas namučili, mislim da smo dobro odigrali obranu 5-1 i da smo tu stekli ključnu prednost u drugom poluvremenu. Sreća da je Mandić bio raspoložen u nastavku, postigli smo nekoliko laganih pogodaka i na kraju zasluženo pobijedili – istaknuo je Klarica.

Od 18 igrača koje je doveo u Švicarsku, izbornik Dagur Sigurdsson je izvan sastava ostavio Dominika Kuzmanovića i Filipa Glavaša koje je mučila manja temperatura pa nije želio ništa riskirati.

Hrvatska je igrala u sastavu: Mandić (10+1), Špikić (1+1), Mihić, Šoštarić 7 (3), Klarica 6, Šimić, Ljevar 5, Maraš 2, Gavrić, Mamić, Vistorop, Martinović 4 (1), Šušnja, Šipić, Jelinić 1, Načinović 4.