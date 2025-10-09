Evo zašto je Kovačeviću ova stanka lakša nego prethodnicima

Poprilični je broj rasprava izazvala činjenica da Dinamo već neko vrijeme. Zapravo, to i nije trebalo previše čuditi, oni koji su donedavno bili plavi hrvatski A reprezentativci prodani su ili su iselili iz Maksimirske 128.

Bruno Petković u posljednje vrijeme svog boravka u Dinamu imao je problema s ozljedama, pa s formom da bi se ovog ljeta razišao sa Zvonimirom Bobanom i otišao u Tursku.

Potom, Petar Sučić preselio je u Inter i Dinamu omogućio lijepo punjenje proračuna, baš kao i Martin Baturina koji je preselio u Como. Plavi su potpuno promijenili momčad, stiglo je puno novih, pogotovu stranih igrača i nije nikakvo čudo što plavi nemaju hrvatskog A reprezentativca.

Za aktualnog trenera plavih Marija Kovačević to i nije tako loše, prošlih sezona plavi su za vrijeme reprezentativnih stanki znali ostati bez pola momčadi. Treneri su tada treninzima priključivali juniore da bi uopće mogli normalno trenirati s onima koji su ostali.

Kovačević s tim nema problema, on je u ovoj pauzi ostao bez šest igrača, ali od toga su samo njih dvojica iz postave plavih koja je dosad igrala. Tako je Scott McKenna u reprezentaciji Škotske koja ima utakmice s Grčkom i Bjelorusijom, obje kod kuće na Hampden parku, pa se stoper Dinama neće dodatno posebno ni umoriti zbog nekakvih putovanja.

Drugi je Arber Hoxha, lijevo krilo plavih kojeg je izbornik Albanije Brazilac Sylvinho za susret sa Srbijom 11. listopada u Leskovcu. Bit će to vatrena i zahtjevna utakmica, ali vidjet ćemo koliko će igrati jer Hoxha je u većini slučajeva na teren ulazio s klupe tijekom utakmice.

McKenna i Hoxha su A reprezentativci svojih zemalja, osim njih plavi imaju još četiri igrača u mlađim selekcijama. Matteo Perez-Vinlöf je pozvan na U21 vrstu Švedske koja ima na rasporedu dvije utakmice kvalifikacija, a za prijateljske utakmice naših mladih reprezentacija pozvani su Leon Jakirović, Moreno Živković i Fran Topić, dečki koji ove sezone nisu ni igrali za prvu momčad u HNL-u.

Dakle, Kovačeviću je ova stanka zapravo i dobro došla, nije ostao bez puno igrača, mogao je mirno raditi, liječiti rane nakon neugodnog poraza od Lokomotive i ispravljati greške koje je njegova momčad radila. Ali i polako planirati kako iskoristiti široki kadar kojeg ima u svlačionici, a uglavnom je igrao stalno s istim sastavom, radio iste izmjene.