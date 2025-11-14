Evo koliko je Hrvatska zaradila plasmanom na svjetsko prvenstvo, nagrada je nevjerojatna!

Hrvatska nogometna reprezentacija i definitivno je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon domaće pobjede na Rujevici protiv Farskih otoka 3-1 (1-1) u pretposljednjem kolu kvalifikacijske skupine L. Ukupno se Hrvatska plasirala na sedmo SP u svojoj povijesti, dok će računajući i europska prvenstva iduće godine zaigrati na 14. velikom natjecanju u povijesti.

Dvoboj na Rujevici nije dobro počeo po Hrvatsku jer su gosti s Farskih otoka poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija. Brzo je Hrvatska izjednačila, u 23. je Joško Gvardiol pogodio za 1-1, dok je preokret uslijedio na startu drugog poluvremena.

U 57. minuti je vrlo lijepi pogodak postigao povratnik u reprezentaciju Petar Musa za 2-1, dok je slavlje potvrđeno u 70. minuti. Gol za 3-1 postigao je Nikola Vlašić.

Fifa će osim broja reprezentacija s 32 na 48 za iduće svjetsko prvenstvo povećati nagradni fond pa se očekuju dosta veće nagrade za turnir u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Iznosi još nisu potvrđeni, ali u medije je procurila informacija da će reprezentacije za plasman dobivati po 13 milijuna dolara, umjesto devet milijuna koliko se dijelilo za odlazak na svjetsko prvenstvo u Kataru.