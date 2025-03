Evo gdje možete pogledati veliki obračun Dinama i Hajduka, utakmica je dostupna svima

Današnji derbi između Dinama i Hajduka (15 sati, HTV2, MaxSport 1) možda je dan D, ako Dinamo izgubi, ostao bi u velikom zaostatku, a Hajduk bi mu još pobjegao i ambicije plavih počele bi se gasiti kao svijeća na buri. No ako pobijedi, Dinamo bi ostao "živ" i još bi ostalo ulja u lampašu koji bi dao nadu da se do kraja može prestići Rijeku i Hajduk. Dinamov trener Fabio Cannavaro ne gleda na današnji susret tako sudbonosno, iako mu je jasno da je situacija poprilično teška.

– Mislim da svaka utakmica odlučuje o prvenstvu, ne samo ova današnja. Naravno, nakon dva poraza, u prvenstvu i u kupu, ljudi mogu misliti da je baš ova današnja utakmica presudna, jer postalo je jasno da više nemamo vremena za greške. No takav je nogomet, nekad vas uništi porazom, ali moramo biti fokusirani iz utakmice u utakmicu. Otkako sam ovdje, situacija nije savršena. Moramo se truditi, dati sve od sebe. Ono što govorim igračima jest da sada ne smijemo odustati – kazao je Cannavaro.

Kakav Hajduk očekujete? Ima bodovnu prednost u prvenstvu, ali teško je nastradao u kupu kod kuće od Rijeke.

– To je jako zahtjevna utakmica, nije lako igrati protiv njih. Agresivni su, imaju kvalitetu, iskustvo... To je veliki derbi, takva je utakmica da morate biti pametni, fokusirani... a za pobjedu morate razumjeti što se može dogoditi u bilo kojoj situaciji, u bilo kojem trenutku utakmice i na to moramo biti spremni.

Dinamo prima jako puno pogodaka, defenzivna igra očito je i dalje problem maksimirskog kluba.

– Zapravo nam protivnici ne rade puno prilika, ali naš fokus nekad nije najbolji. Kad primite četiri gola (kao u Rijeci, nap. a.), sve je onda "sranje".

Cannavaro i njegov kolega na klupi Hajduka Gennaro Gattuso prijatelji su, jesu li se čuli prije današnjeg derbija?

– Ne, nisam se čuo s Gattusom. Dobri smo prijatelji, dijelimo neke važne stvari vezane za naše živote, za našu zemlju. Imamo jako dobar odnos, ali danas ćemo biti na suprotnim stranama. Naš se odnos neće promijeniti ni nakon te utakmice, kako god ona završila – odgovorio je Cannavaro i nasmijao se na pitanje bi li kao trener danas u momčadi imao radije sebe ili Gattusa.

– Dobro pitanje. Rado bih imao obojicu. Bili smo jako dobri u svom poslu, ali morate znati da su sad druga vremena, došle su nove generacije i igrači. Znate kako se kaže, napadači svojim potezima i golovima prodaju ulaznice, ali obrana osvaja prvenstva – slikovito se izrazio Cannavaro.

No ako obrana donosi naslove, onda je Dinamo u problemu s obzirom na to da uglavnom redovito prima pogotke.

Kad smo razgovarali s Cannavarom, još nije dobio dnevni izvještaj o ozljedama i stanju svojih igrača. Tu prije svega mislimo na Marka Pjacu, koji je primio jak udarac u susretu s Osijekom u kupu i morao je s travnjaka, ni u petak nije trenirao s momčadi. Potom, spominje se mogućnost da se vrati na travnjak i Josip Mišić.

– To ćemo tek vidjeti, zasad ne znam – odgovorio je Cannavaro i nastavio o Bruni Petkoviću, koji dosad nije trenirao s momčadi, ali postoje nagađanja da bi možda čak mogao i zaigrati, bar u završnici utakmice bude li neophodno, ako se bude vidjelo da je vrag odnio šalu.

– Ni za njega još ne znam. Znam da Bruno radi jako naporno već tri tjedna. Bio je u Bologni, nastavio je puno raditi, ali brinem se o momčadi. Znam da je jako srčan i da ima motiv zaigrati, ali vidjet ćemo u kakvom je stanju. Bit ćemo jako sretni ako bude s nama i na klupi u današnjoj utakmici – zaključio je trener Dinama, inače jako dobro raspoložen.

Za navijače Dinama ipak će biti važnije Cannavarovo raspoloženje nakon današnjeg derbija s Hajdukom. Bude li ponovno nasmijan, to će značiti da je njegova momčad napravila dobar posao, no u slučaju poraza, morat će se zapitati hoće li na klupi Dinama dočekati i ponedjeljak, koliko god bi smiješno bilo smijeniti tri trenera u jednoj sezoni, ali, s druge strane, još jedan poraz u derbiju sigurno bi loše sjeo i navijačima, ali i klupskim čelnicima. U svakom slučaju večeras će Cannavaro biti "pukovnik ili pokojnik".