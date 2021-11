Evo gdje gledati okršaj Hrvatske i Malte u izravnom prijenosu

Predzadnji kvalifikacijski susret za SP u Kataru je stigao. Večeras će vatreni pokazati što znaju protiv Maltežana na gostujućem terenu, a Zlatko Dalić za to ima i više nego li spreman sastav, barem na papiru.

Maltu kao suparnika uvažavamo, ali naravno da smo mi favoriti, rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uoči pretposljednje kvalifikacijske utakmice za odlazak na SP 2022.

U redove Hrvatske pozvao je opet raspucanog Brunu Petkovića koji bi mu trebao i započeti sastav u špici, vraća se i donedavno virozni kapetan Modrić, spreman pomoći svojm momcima, Jedini pravi upitnik je koga će izbornik staviti među naše vratnice, a mogla bi to biti prilika za debi Lilleovog vratara Ive Grbića.

Hrvatska traži pobjedu nakon čega bi se odluka o pobjedniku skupine H dogodila u dvoboju protiv Rusije na Poljudu (14. studenoga, 15 sati). Trenutačno Rusija ima dva boda više od Hrvatske.

„Znamo da nas dvije pobjede dijele od Svjetskog prvenstva, a trenutačno su naše misli potpuno usredotočene na Maltu. To je suparnik kojeg maksimalno uvažavamo, ali je jasno da smo mi favoriti. Kvalitetniji smo u svakom segmentu igre. No, sve to moramo pokazati na travnjaku i odigrati maksimalno ozbiljnu utakmicu. Samo su tri boda važna i zato moramo biti strpljivi. Kako ćemo doći do tri boda stvarno je manje važno. Ponavljam, kao i cijelo vrijeme ranije, prvo Malta pa tek onda možemo pričati o Rusiji“, najavio je izbornik Dalić.

Utakmica na Malti započinje u 20:45 i možete ju gledati u izravnom prijenosu na Novoj TV, a uvodna emisija kreće od 20 sati.