Evo gdje gledati doček hrvatskih nogometaša i finale SP-a u Kataru

Hrvatska u nedjelju dočekuje nogometnu reprezentaciju koja se sa svjetskog prvenstva u Dohi vraća s brončanom medaljom iza 17 sati, a središnje slavlje održat će se na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Vatreni će nakon što avionom slete u zagrebačku zračnu luku, krenuti autobusom prema Trgu bana Jelačića gdje se organizira njihov doček, objavila je gradska uprava.

Do glavnom zagrebačkog trga hrvatska nogometna reprezentacija i stručni stožer kretat će se autobusima trasom do čvora Buzin, potom Ulicom Savezne Republike Njemačke, Avenijom Dubrovnik, Ulicom Hrvatske bratske zajednice, Vukovarskom ulicom, Savskom cestom, a potom Frankopanskom i Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića. Na toj trasi bit će posebna regulacija prometa. Grad je pozvao navijače, posebice roditelje s malom djecom i starije osobe da vatrene pozdrave već na samoj ruti kretanja povorke od Zračne luke do Trga bana Jelačića.

Program dočeka reprezentativaca počinje u 16 sati. Redatelj programa bit će Joško Lokas, a navijače i reprezentativce raspjevat će Prljavo kazalište, Jura Stublić i Film, Daleka obala, Dalmatino, Zaprešić Boys, Opća opasnost i Slavonia bend. Službenu himnu Republike Hrvatske otpjevat će klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj".

Prijenos dočeka vatrenih prenosit će sve tri televizije s nacionalnom koncesijom, HTV, Nova i RTL, a uživo ćete ga moći pratiti i gledati na portalu Večernjeg lista.

Danas je i finale Svjetskog prvenstva u Kataru. Od 16 sati sastaju se Argentina i Francuska, a taj susret možete gledati na HTV-u 2.