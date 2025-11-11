Europski bogataši borit će se za njegov potpis, a on porčio: 'Nemam mentalnog prostora za to'

Dayot Upamecano ključni je igrač Bayerna ove sezone. Francuski reprezentativac upisao je 15 nastupa za momčad Vincenta Kompanyja ove sezone i iz utakmice u utakmicu potvrđuje kako je jedan od najboljih svjetskih stopera. Iako ponekad sklon pogreškama, njegova snaga, brzina i sposobnost iznošenja lopte čine ga jednim od najkompletnijih centralnih braniča na svijetu.

Čelnike bavarskog kluba stoga posebno brine što Upamecano još nije potpisao produženje ugovora budući da mu aktualni istječe na kraju ove sezone. Upamecano već u siječnju može potpisati pred ugovorom s bilo kojim klubom, ukoliko on i Bayern ne dogovore nastavak suradnje.

Interes za njega pokazuje Real Madrid koji ga vidi kao zamjenu za veterana, i vječno ozlijeđenog, Davida Alabu - igrača koji je u Madrid stigao baš iz Bayerna, isto tako besplatno. Kraljevski klub već godinama muku muči s ozljedama obrambenih igrača te se čini kako su ih napokon spremni riješiti. Upamecana bi u svojim redovima rado vidio i PSG, a situaciju s njegovim ugovorom prate i engleski premierligaši.

On je odlučio prekiniuti šutnju i progovoriti o svojoj budućnosti, odnosno planira li potpisati novi ugovor s Bayernom.

- Moj agent se brine o tome. Donijet ćemo pravu odluku. Dobivam dobre savjete. Fokusiran sam na ovu sezonu i svoje ciljeve s klubom i reprezentacijom. Nemam mentalnog prostora za to. Potpuno sam opušten. Pod ugovorom sam s Bayernom. Imam ciljeve i vrlo sam zahvalan kada su klubovi zainteresirani za mene - rekao je Upamecano.

Čini se kako je fokusiran na sadašnjost, ali i dalje ne treba odbaciti mogućnost da napusti klub u koji je stigao 2021. iz Leipziga za 42 milijuna eura. Od tada je za bavarskog diva upisao 267 nastupa te zabio pet pogodaka. Za 'Triccolore' upisao je 34 nastupa.