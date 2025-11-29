Engleski mediji kritiziraju Joška Gvardiola, evo što mu zamjeraju

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol postigao je gol za Manchester City u 3-2 domaćoj pobjedi protiv Leeds Uniteda u susretu 13. kola engleskog prvenstva.

Gvardiol, koji je odigrao cijeli susret, doveo je svoj tim u vodstvo od 2-0 u 25. minuti. Prije toga, Foden je već u prvoj minuti zabio prvi gol za City. Ipak, Leeds je u nastavku preko Calvert-Lewina (49. minuta) i Nmeche (68. minuta) izjednačio na 2-2. No, Foden je svojim drugim golom na utakmici u prvoj minuti sudačke nadoknade donio pobjedu svom sastavu i osigurao tri boda za City.

Međutim, britanski mediji nisu bili blagi prema Jošku Gvardiolu nakon utakmice. Portal GiveMeSport dodijelio mu je ocjenu 6.5 uz obrazloženje da je “odigrao utakmicu u dva dijela”. Hvalili su njegov nastup u prvom poluvremenu, u kojem je bio izvrstan i zabio gol, no u nastavku se, zbog pritiska Calverta-Lewina, mučio u obrani i skrivio jedanaesterac.

Nešto blaži bio je OneFootball, koji mu je dodijelio 5. Podsjećaju da je Gvardiol ove sezone često djelovao nesigurno te da je “prijetio skupom pogreškom cijelu sezonu”. Jedanaesterac opisuju kao nepromišljen start, ali dodaju da ga je Phil Foden izvukao od potpune neugode.

Portal Goal.com bio je još stroži, dodijelivši mu ocjenu 4. Naveli su da je loša reakcija u obrani poništila sve dobro što je napravio, uključujući i pogodak. Posebno su istaknuli lošu komunikaciju s Nunesom kod prvog gola te “užasan start” kod dosuđenog penala.

Istu ocjenu, 4, dao mu je i Manchester Evening News, koji piše da je “promašio veliku priliku, potom zabio, ali kasnije potpuno izgubio glavu kod situacije koja je rezultirala jedanaestercem”.