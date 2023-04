Ekskluzivno za VL: 'Šokiran sam što je Upravni odbor zanemario moj prijedlog za novog izbornika'

Nakon odluke Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza da novi izbornik muške košarkaške reprezentacije postane Josip Sesar, sportski direktor Saveza Aleksandar Petrović doživio je toliku količinu neugodnih komentara na Twitteru da je svoj profil na toj društvenoj mreži odlučio ugasiti.

No nisu samo tviteraši sasuli paljbu po Hrvatskom košarkaškom savezu nego to čine i forumaši. A ako je suditi po njihovim reakcijama, statistički gledano čini se da je u očima košarkaških fanova neizabrani Dario Gjergja bio favorit u ovoj izbornoj utrci, no članovi Upravnog odbora HKS-a odlučili su drukčije.

Najjače ime u UO je dama

A to tijelo, koje se dosad nije našlo u ulozi da mora birati između dvojice kandidata, sačinjavaju osobe među kojima je daleko najpoznatije ime Danira Bilić, svojedobno najbolja košarkašica Europe. Štoviše, Danira je jedino jako sportsko ime poznato široj sportskoj javnosti jer to svakako nisu Željko Dorić, Miroslav Vagner, Zdravko Rupnik, Željko Predovan, Vice Sep, Dražen Pejić, Ivica Mlinarević, Josip Milaković, Ivan Matančić i Goran Trška. Članovi košarkaške vlade još su i cijenjeni pulmolog Bernard Budimir (predsjednik Furnira, najugodnijeg iznenađenja HT Premijer lige) i predsjednik Nikola Rukavina, nasljednik Stojka Vrankovića, koji će pred birače morati izaći i u lipnju, na redovitoj izbornoj Skupštini.

Premda im je sportski direktor dao do znanja da je Gjergja njegov izbor, članovi Upravnog odbora odlučili su drukčije, zanemarujući Petrovićevu sugestiju.

– Glasovanje je otišlo u smjeru koji ja nisam predlagao i malo je reći da sam bio šokiran kada mi je glavni tajnik Saveza Joke Vranković javio da je rezultat glasovanja bio 8:2 u Sesarovu korist. U tom trenutku ja sam se vozio prema Dalmaciji jer sam tamo imao dogovorenu obvezu pa je bilo dogovoreno da prezentiram obojicu kandidata te da potom napustim sjednicu Upravnog odbora koja je imala i drugih točaka na dnevnom redu – kazao nam je Aco, kojeg smo uspjeli dobiti prije nego što se isključio iz javnosti.

Oni koji ne razumiju tko je tu zapravo donosio odluku udaraju po Aci, a oni koji to shvaćaju pitaju se zašto je uopće izlazio s dvojicom kandidata znajući da krajnji izbor može biti i onaj kojeg on nije zagovarao.

– Sve do prošlog ponedjeljka i razgovora koji sam u Bruxellesu obavio s Gjergjom, Sesar je bio evidentan kandidat. No Gjergjinim pristankom on je od ta dva kandidata stekao moje veće povjerenje. U sklopu izlaganja, s potpitanjima, koje je trajalo 50-ak minuta, predstavio sam obojicu kandidata i kazao da je Gjergja sadašnjost, a Sesar talentirana budućnost. Prilično miran sam otišao s Upravnog odbora jer sve što sam dosad radio nailazilo je na odobravanje, svi moji prijedlozi bili su prihvaćani sto posto.

Zašto je sportski direktor prednost davao Gjergji?

– On je netko tko je s reprezentacijom Belgije prošao ovo što Hrvatska treba proći, od pretkvalifikacija do Eurobasketa, i poznaje put koji je pred nama. Zna materiju, radio je u sličnim uvjetima protiv suparnika slične kvalitete. Osim toga, govorimo o treneru koji je s reprezentacijom slične kvalitete kao što je naša dva puta pobijedio Pešićevu Srbiju, a na Eurobasketu, jedini, i budućeg prvaka Europe Španjolsku.

Dakako, govorio je Aco i o Sesarovim vrlinama.

– S njim sam imao prilike surađivati, bio mi je pomoćnik u dva kvalifikacijska prozora pa sam se uvjerio da je talentiran, da je čovjek koji upija i da će svakim danom biti sve bolji. I zato sam rekao da je on budućnost, a da nam, s obzirom na ono što nas čeka, ovog časa više treba Gjergja. Uostalom, ja sam sa Sesarom puno bolji nego što sam s Gjergjom jer s njim sam proveo četiri mjeseca, a s Gjergjom četiri sata, no biti bolji s nekim ne znači i da je to trenutačno bolje rješenje za reprezentaciju.

Sada, nakon bitke, izgleda da bi Petroviću bilo puno bolje da je obavio jedan neugodan razgovor sa Sesarom, u kojem bi mu objasnio zašto je predložio samo Gjergju, nego što sada mora trpjeti vagone uvreda.

– Sada to izgleda tako, no nisam htio biti nekorektan prema Sesaru.

Rukavina mora razjasniti stvar

Što znači to da Upravni odbor nije poštovao procjenu sportskog direktora koji je zaposlen da se brine o stručnoj politici umjesto ukinutog Stručnog savjeta, tijela koje je dosad bilo predlagač izbornika? Je li to znak nepovjerenja?

– Na to pitanje odgovor treba dati predsjednik Saveza Nikola Rukavina, a ne ja. Do sada je išlo sve harmonično i potrebno je da on ovo razjasni da vidim kako možemo kreirati odnose u budućnosti. Jer, budemo li ulazili u projekte s različitih strana, nikamo nećemo dospjeti.

Zanimljivost ove priče jest i ta da se pojavio jedan trener koji je bio predložen za člana stožera od oba kandidata, a to je Ivan Perinčić. On je kod Gjergje trebao biti videokoordinator, a kod Sesara će biti klasični pomoćni trener, uz Ivana Tomasa i Barišu Krasića kao videokoordinatora. S obzirom na to da si Sesar uzima Tomasa, znači li to da mjesto izbornika U-20 selekcije ostaje upražnjeno?

– Dogovoreno je, u slučaju da netko uzme Tomasa u svoj stožer, da to bude Šarin, no to je nešto što mora potvrditi UO – kaže Aco.