Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PROBLEM S HRVATOM

Dvojica ključnih igrača žele napustiti Borussiju zbog sukoba s Kovačem: Situaciju prate Crveni Vragovi

UEFA Champions League - Borussia Dortmund v Athletic Bilbao
LEON KUEGELER/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
13.11.2025.
u 11:00

Adeyemi je imao burnu reakciju kada je zamijenjen u utakmici s Kölnom

Njemački reprezentativac nigerijskih korijena Karim Adeyemi mogao bi uskoro napustiti dortmundsku Borussiju. Napadač žuto-crnih ne može se s klubom usuglasiti oko novog ugovora (aktualni istječe u ljeto 2027.), a uz to ima i problema s hrvatskim stručnjakom na klupi Borussije Nikom Kovačom.

Adeyemi je imao burnu reakciju kada je zamijenjen u utakmici s Kölnom. Bacio je bocu s vodom prema klupi pokazavši tako što misli o Kovačevoj odluci, a bivši hrvatski izbornik o njegovom je potezu rekao: "Mislim da je to nepotrebno. U redu je ponekad biti ljut, ali to je nepotrebno, on je odrasla osoba".

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Njemački Bild piše kako Adeyemi i njegovi zastupnici traže novi ugovor s otkupnom klauzulom od 80 milijuna eura, što nije klupska praksa, ali su navodno spremni napraviti iznimku u njegovom slučaju. Cijelu situaciju prati Manchester United koji je već neko vrijeme zainteresiran za njega, a Adeyemijev novi zastupnik je Jorge Mendes koji vodi karijere i druga dva igrača s Old Trafforda - Manuela Ugartea i Lenyja Yora.

On nije jedini igrač Borussije koji ima problem s Kovačem pa je tako i standardni stoper Nico Schlotterbeck odbio produžiti ugovor zbog svađe s hrvatskim stručnjakom.  
Ključne riječi
Manchester United Karim Adeyemi Borussia Dortmund Niko Kovač

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja