Dvojica ključnih igrača žele napustiti Borussiju zbog sukoba s Kovačem: Situaciju prate Crveni Vragovi

Njemački reprezentativac nigerijskih korijena Karim Adeyemi mogao bi uskoro napustiti dortmundsku Borussiju. Napadač žuto-crnih ne može se s klubom usuglasiti oko novog ugovora (aktualni istječe u ljeto 2027.), a uz to ima i problema s hrvatskim stručnjakom na klupi Borussije Nikom Kovačom.

Adeyemi je imao burnu reakciju kada je zamijenjen u utakmici s Kölnom. Bacio je bocu s vodom prema klupi pokazavši tako što misli o Kovačevoj odluci, a bivši hrvatski izbornik o njegovom je potezu rekao: "Mislim da je to nepotrebno. U redu je ponekad biti ljut, ali to je nepotrebno, on je odrasla osoba".

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njemački Bild piše kako Adeyemi i njegovi zastupnici traže novi ugovor s otkupnom klauzulom od 80 milijuna eura, što nije klupska praksa, ali su navodno spremni napraviti iznimku u njegovom slučaju. Cijelu situaciju prati Manchester United koji je već neko vrijeme zainteresiran za njega, a Adeyemijev novi zastupnik je Jorge Mendes koji vodi karijere i druga dva igrača s Old Trafforda - Manuela Ugartea i Lenyja Yora.

On nije jedini igrač Borussije koji ima problem s Kovačem pa je tako i standardni stoper Nico Schlotterbeck odbio produžiti ugovor zbog svađe s hrvatskim stručnjakom.