Najmlađi navijač vatrenih privukao pažnju svih ispred hotela u Torontu. Majka mu je odjenula poseban bodi

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu po našem vremenu stigla je u Toronto gdje u petak igra s Portugalom susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Ispred hotela su je dočekali brojni navijači, od čega puno djece.

A među njima je bila Diana Petrović koja je u naručju držala malenoga Filipa koji ima samo mjesec dana.

- Došli smo iz Oakvillea, stigli smo u tri sata. Čekamo čitav dan s najmlađim. Želimo i potpise, ali što god bude, samo da vidimo igrače - rekla je Diana Petrović.

FOTO Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto, dočekali je brojni navijači

Ne može na utakmicu, ali je sigurna da će naši svladati Portugalce.

- Neki idu na utakmicu, ali on je malo premalen za to. Ima samo mjesec dana.