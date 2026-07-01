Najmlađi navijač vatrenih privukao pažnju svih ispred hotela u Torontu. Majka mu je odjenula poseban bodi

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu po našem vremenu stigla je u Toronto gdje u petak igra s Portugalom susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Ispred hotela su je dočekali brojni navijači, od čega puno djece.
A među njima je bila Diana Petrović koja je u naručju držala malenoga Filipa koji ima samo mjesec dana.
- Došli smo iz Oakvillea, stigli smo u tri sata. Čekamo čitav dan s najmlađim. Želimo i potpise, ali što god bude, samo da vidimo igrače - rekla je Diana Petrović.FOTO Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto, dočekali je brojni navijači
Ne može na utakmicu, ali je sigurna da će naši svladati Portugalce.
- Neki idu na utakmicu, ali on je malo premalen za to. Ima samo mjesec dana.Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute
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