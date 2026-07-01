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MJESEC DANA MU JE TEK

Najmlađi navijač vatrenih privukao pažnju svih ispred hotela u Torontu. Majka mu je odjenula poseban bodi
VL
Autor
vecernji.hr
01.07.2026.
u 08:47

- Došli smo iz Oakvillea, stigli smo u tri sata. Čekamo čitav dan s najmlađim. Želimo i potpise, ali što god bude, samo da vidimo igrače - rekla je mama Diana Petrović.

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu po našem vremenu stigla je u Toronto gdje u petak igra s Portugalom susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Ispred hotela su je dočekali brojni navijači, od čega puno djece.

A među njima je bila Diana Petrović koja je u naručju držala malenoga Filipa koji ima samo mjesec dana.

- Došli smo iz Oakvillea, stigli smo u tri sata. Čekamo čitav dan s najmlađim. Želimo i potpise, ali što god bude, samo da vidimo igrače - rekla je Diana Petrović.

FOTO Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto, dočekali je brojni navijači
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Ne može na utakmicu, ali je sigurna da će naši svladati Portugalce.

- Neki idu na utakmicu, ali on je malo premalen za to. Ima samo mjesec dana.

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Ključne riječi
Navijači Hrvatska reprezentacija

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