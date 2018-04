Dudo Šimenc vodi strateške projekte našeg turizma

Nacionalna turistička organizacija pojačala se četverostrukim olimpijcem i jednim od naših najtrofejnijih vaterpolista svih vremena. Na poziciji voditelja odjela za strateške projekte, prvenstveno sportske i marketinške, od veljače ove godine u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice radi Dubravko Šimenc.

Pojačani angažman

Sportaš u redovima stručnjaka za promociju i turizam?

Nije neobično kako se možda čini u prvi mah. Naime, Hrvatska turistička zajednica pojačano se angažira na spajanju sporta i turizma. Ove će godine, recimo, podržati niz velikih sportskih događanja, koji mogu biti motiv dolaska turista, a sportsko-turističku sinergiju na neki je način najavio i HTZ-ov promotivni spot u kojem dominiraju naši poznati sportaši.

Novopečeni “hatezeovac” još nije spreman za intervjue, ali iz ureda direktora HTZ-a poručuju: “Sigurni smo da će on svojim znanjem, iskustvom, kontaktima, te mrežom poznanstava, posebice unutar sportskog svijeta, pridonijeti boljoj vidljivosti Hrvatske kao sportsko-turističke destinacije. Sport danas ima sve veću ulogu u promociji odredišta i više nije samo sadržaj boravka na nekoj turističkoj destinaciji, nego često i glavni motiv za putovanje u određeni grad, državu ili regiju.” Zaposlenici za novog kolegu također imaju lijepe riječi.

– Moram priznati, bili smo nekako skeptični. Slavni vaterpolist Šimenc u našem uredu..., što on zna o turizmu... – iskreno će jedan od zaposlenika.

- Međutim, ugodno nas je iznenadio. Radišan je, upućen u dio kojim se bavi. Komunikativan je, simpatičan i dobro se uklopio, Iako je kratko s nama, došao je i na oproštajku jednom kolegi koji odlazi iz Glavnog ureda – kaže naš sugovornik.

Inače, novi voditelj HTZ-ova odjela za strateške projekte nije prvi put na uredskom poslu. Radio je kao menadžer u vukovarskoj tvornici obuće Borovo, a angažiran je i u Hrvatskom vaterpolo savezu na marketinškim projektima. U reprezentativnom dresu nastupio je tristotinjak puta, a da može i u turističku reprezentaciju zemlje, dao je naslutiti kada možda o tome ni sam nije ozbiljnije razmišljao. U razgovoru za Jutarnji list još krajem 2016. je, naime, komentirao kako je Hrvatska “tragično zanemarila sportski turizam”.

Triatlon na Visu i Hvaru

– Hrvatska je bez sumnje jedna od najljepših zemalja koja ima sve uvjete za sportski turizam. Velebit za avanturističke utrke, more za regate, a Istra je upravo bogomdana za reli utrke – od prekrasnih cesta i makadama do hotela, sve je tu, ali nitko nema volje razviti taj segment. Zamislite vožnju biciklom po Visu, plivanje do Hvara pa trčanje po Hvaru. Eto triatlona – govorio je nadahnuto tada još menadžer u Borovu, proslavljeni sportaš i otac troje djece, Dubravko Šimenc.

Bivši vaterpolist već je i kao sportaš dao doprinos promociji našeg turizma. Vijesti i slike o pobjedama obilaze svijet i dodatno pridonose prepoznatljivosti zemlje. Kao, uostalom, i domaćinstvo velikim međunarodnim događanjima poput aktualne biciklističke utrke Tour of Croatia.

– To je pravi primjer projekta koji ima višestruke pozitivne učinke na naš turizam. Jedan je produljenje sezone, što nam je jako u fokusu, a drugi je promotivni. Utrka se odvija na relaciji od oko 1000 kilometara i prolazi kroz gotovo cijelo područje naše zemlje, obalu i kontinent – poručuju iz Glavnog ureda HTZ-a.