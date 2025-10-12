Doputovali samo sa 16 igrača i na kraju slavili u derbiju

Posljednji klupski ragbi vikend uoči okupljanja reprezentacije ponudio je dva uzbudljiva okršaja.

U hrvatskom je prvenstvu Mladost u još jednoj dramatičnoj utakmici potvrdila prvo mjesto na ljestvici pobjedom 29-27 (12-15) u Makarskoj, čime su i Makarani, u prvoj domaćoj prvoligaškoj utakmici nakon deset godina, osvojili prvi bod.

Mladostaši su u Makarsku doputovali sa samo 16 igrača i u prvom poluvremenu domaćini su imali prednost polaganjima Altamirana i Lovrića, te jednim kaznenim udarcem i jednim pretvaranjem Jacksona, dok su za Mladost strijelci bili Galić i Marinović, uz Buljanovićevo pretvaranje.

Ali u drugom dijelu preokret su Zagrepčanima donijeli polaganjima Oxenham i Fišić, uz oba pretvaranja Buljanovića, koji je pogodio i kazneni udarac, dok su za Makarsku zabili Jackson i Lovreta, uz jedno Jacksonovo pretvaranje.

Mladost ima 12 bodova iz tri utakmice, Zagreb 6, Sinj 5, Nada 4 iz po dva susreta, a Makarska jedan bod iz tri okršaja.

A u regionalnoj ligi u Sinju je Dalmacija uvjerljivo nadigrala Beograd 56-15 (27-15). Ivan Prološčić zabio je 15 poena, Stipe Brčić i Delo po deset, Domazet šest, a Ćorić, Pavlović i Šušnjara po pet.