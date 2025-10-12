Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Ragbi

Doputovali samo sa 16 igrača i na kraju slavili u derbiju

Autor
Damir Mrvec
12.10.2025.
u 12:43

U hrvatskom je prvenstvu Mladost u još jednoj dramatičnoj utakmici potvrdila prvo mjesto na ljestvici pobjedom 29-27 (12-15) u Makarskoj, čime su i Makarani, u prvoj domaćoj prvoligaškoj utakmici nakon deset godina, osvojili prvi bod.

Posljednji klupski ragbi vikend uoči okupljanja reprezentacije ponudio je dva uzbudljiva okršaja.

U hrvatskom je prvenstvu Mladost u još jednoj dramatičnoj utakmici potvrdila prvo mjesto na ljestvici pobjedom 29-27 (12-15) u Makarskoj, čime su i Makarani, u prvoj domaćoj prvoligaškoj utakmici nakon deset godina, osvojili prvi bod.

Mladostaši su u Makarsku doputovali sa samo 16 igrača i u prvom poluvremenu domaćini su imali prednost polaganjima Altamirana i Lovrića, te jednim kaznenim udarcem i jednim pretvaranjem Jacksona, dok su za Mladost strijelci bili Galić i Marinović, uz Buljanovićevo pretvaranje. 

Ali u drugom dijelu preokret su Zagrepčanima donijeli polaganjima Oxenham i Fišić, uz oba pretvaranja Buljanovića, koji je pogodio i kazneni udarac, dok su za Makarsku zabili Jackson i Lovreta, uz jedno Jacksonovo pretvaranje. 

Mladost ima 12 bodova iz tri utakmice, Zagreb 6, Sinj 5, Nada 4 iz po dva susreta, a Makarska jedan bod iz tri okršaja. 

A u regionalnoj ligi u Sinju je Dalmacija uvjerljivo nadigrala Beograd 56-15 (27-15). Ivan Prološčić zabio je 15 poena, Stipe Brčić i Delo po deset, Domazet šest, a Ćorić, Pavlović i Šušnjara po pet. 

Ključne riječi
Makarska Mladost Prvenstvo Hrvatske Ragbi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još