Donna spasila dvije meč-lopte, ali nije i treću...

Donna Vekić nije se uspjela probiti u četvrtfinale WTA 500 turnira u Stuttgartu, u otvorenom i do kraja neizvjesnom dvoboju protiv Čehinje Karoline Pliškove, 17. tenisačice svijeta, poražena je sa 2:6, 7:6 (5), 6:7 (5). Osječanki je to čak sedmi poraz protiv Pliškove, u međusobnim dvobojima ima samo dvije pobjede, iako je ovaj meč, koji je potrajao dva sata i 23 minute, mogao imati i drugačiji ishod. Ključnom se pokazala Donnina dvostruka pogreška pri serviranju kod 3:4 u tie-breaku trećeg seta. Čehinja je ubrzo stigla do vodstva od 6:3 i imala je tri meč-lopte, Vekić je spasila dvije, ali je kod treće njezina lopta otišla zamalo izvan terena. Donna je sljedeći tjedan, kao i Petra Martić, u Madridu.

Na ITF-ovu turniru tenisača u Splitu (25.000 USD) 22-godišnji Duje Ajduković postigao je dvije pobjede: najprije je u prekinutom meču svladao Argentinca Rattija sa 6:0, 6:2, a potom je gotovo jednako bio uvjerljiv i protiv Mađara Fuele - 6:2, 6:2. Za polufinale će se boriti protiv Mirze Bašića iz BiH.