Donedavno je bio heroj Zagreba, a sada prolazi kroz kalvariju i u teškoj je situaciji

NEOBIČNO ISKUSTVO

Srbin u Sjevernoj Koreji doživio nešto neviđeno: Družio sam se s Kimom, oni obožavaju Tita i Jugoslaviju

- Ponudio me cigarama, vidio da pušim, a vidio sam i ja da on puši, žuti mu prsti! Nije htio engleski iako govori bolje od mene, studirao je u Švicarskoj. Prevoditelj je bio tu, ja pričam, on se smješka, kao da čeka prijevod