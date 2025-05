Domdjoni: Naši najbolji borci ne smiju osjećati pritisak od nas sa strane

Kada za izbornika imate bivšeg svjetskog i dvostrukog europskog prvaka onda na toj funkciji zacijelo imate osobu sa snažnim gardom. A samo deset godina nakon završetka karijere, Danil Domdjoni se izgradio i u priznata renera.

A evo kako je išla njegova trenerska karijera.

- Bio sam izbornik kadetske selekcije, nakon toga u stručnom stožeru seniorske muške reprezentacije, pa sam bio izbornik ženske seniorske reprezentacije a danas imam taj privilegij i čast da budem izbornik muške seniorske reprezentacije. A ona ima sjajan naraštaj koja je dokazana i veseli me taj izazov da i ja s njima napredujem svaki dan.

U kojoj mjeri osjeća tu izborničku odgovornost na svojim leđima?

- Naravno da je odgovornost velika ali uopće se ne želim usredotočiti na takve stvari već na svoj rad.

U kojoj mjeri se promijenio karate iz vremena kada je Đoni bio svjetski prvak (2008.) odnosno dvostruki europski prvak (2008. i 2009.)?

- Promijenio se jako puno. Tehnički ne toliko ali sve je to puno brže, puno snažnije a frekvencija akcija je puno veća. I sustav turnira i bodovanja je drugačiji. Apsolutno je velika razlika no držim da mi to dobro pratimo što potvrđujemo i rezultatima. Činjenica jest da ćemo nakon ovog naraštaja morati uložiti dodatni napor da se novi naraštaj digne na tu razinu. Savez je u to maksimalno uključen i vesele me novi izazovi.

A prvi sljedeći izazov je Prvenstvo Europe koje počinje danas u Erevanu.

- Moramo paziti da ti ljudi ne osjete pritisak nas sa strane. Oni su svjesni svojih kvaliteta, što nose te medalje. Naravno da ne mogu pobjeći od nekog tereta no siguran sam da se i braća Kvesić i Martinac znaju s tim nositi. Nadam se samo da će biti još uvijek jednako gladni kao i dosad. U prvom dijelu Prvenstva moramo biti fokusirani isključivo na pojedinačni dio jer u tom dijelu natjecanja imamo jako puno važnih karika. A neki od njih su i dio momčadskog dijela. Bit će jako važno da ostanu zdravi, da budu itekako motivirani, da budu na svojoj najboljoj razini. Ako to u prvom dijelu bude tako nema razloga da u ekipnom dijelu bude drugačije. Ići ćemo dan po dan a dečkima treba dati maksimalnu slobodu jer oni jako dobro znaju svoje vrijednosti ali i zamke koje ih čekaju. Sada svi moramo biti oprezni, pogotovo mi koji smo jako blizu da ne pretjeramo s pritiskom i svojim zahtjevima. Jako je važno da oni ne osjete pritisak i da imaju svoj mir i da su fokusirani na ono što je najbitnije.

Kako su protekle pripreme?

- Imali smo dosta problema s ozljedama i zato je i došlo do pomlađivanja momčadi. A ti mladi dečki su pokazali zavidnu razinu, odličan angažman na pripremama i vrlo su ozbiljno pristupili svemu iako imaju od 18 do 20 godina. Ako na Prvenstvu budu pokazivali takvu želju i motivaciju kao na pripremama, mislim da i od njih možemo očekivati značajan doprinos koji će nam i trebati za nešto opipljivo.

S obzirom na to da je prethodnih godina bio uz žensku ekipu, Đoni zacijelo može nešto reći i o tom dijelu reprezentacije.

- Sve su te cure dokazane. Ema Sgardelli brani europsko zlato. Volim biti oprezan jer znam što znači nositi teret šampiona i vrijednih medalja. Moramo ih sačuvati da su fokusirani na sebe i ono što trebaju raditi taj dan. Mislim da je vrijeme da ubodemo medalju a da to nije isključivo u teškoj i superlakoj kategoriji. Imamo tu kvalitetu da "iznenadimo" u ostalim kategorijama. Ja jako dugo govorim o tome da imamo cure koje pojedinačno vrijede puno više i držim da je trenutak da to ispliva. Glede ekipnog dijela, još uvijek je to ista ekipa. Nedostaje nam Lea Vukoja koja se ozlijedila i ona je važna karika koja tu nedostaje. No, mi imamo tu širinu koja može biti jednako dobra i bez nje. Ključno će biti da budu motivirane i jesu jer na prošlom Prvenstvu Europe i na prošlom Svjetskom prvenstvu nisu osvojile medalju i kod njih se osjeti ta želja da ponovo budu na postolju. Za kontinuirano osvajanje medalja jako je važno da su gladne.

Kod izbora boraca i borkinja koje će se boriti po kategorijama izbornici nisu puno toga odlučivali jer je reprezentativce postavljala bodovna formula. Zanimalo nas je gdje je tu diskrecijsko pravo izbornika da učini nešto drugačije ako mu se čini da bi netko tko ima manje bodova, jer je bio ozlijeđen pa nije ni mogao skupljati bodove, mogao napraviti više.

- Dosta ste zagrebali u srž izbora. Tu je jako tanka granica. Što se tiče pojedinačnog dijela isključivo je sustav napravljen tako da se sami izbore za Prvenstvo Europe na osnovu prikupljenih bodova. Što se tiče pojedinačnog dijela izbornik nema nikakvog prava osim podržati onoga koji je skupio najviše bodova kroz naš izborni postupak. Što se tiče ekipnog dijela, tu slažemo tim bez upliva bodova i tu imamo maksimalno odriješene ruke da neku svoju viziju izguramo - ističe Domdjoni.