Hrvatska je postala tvornica šampiona. Naši borci postižu velike uspjehe, a sad kreću po nove medalje

U srijedu u Erevanu započinje 60. Prvenstvo Europe u karateu. Nakon eliminacija u karate formama, isti dan kreću i pojedinačne borbe i to u kategorijama u kojima imamo udarne adute kao što su Anđelo Kvesić (preko 84 kg), Ivan Kvesić (84 kg), Ivan Martinac (75 kg), Sadea Bećirević (68 kg), Mia Greta Zorko (61 kg) i Nikolina Golomboš (preko 68 kg).

Prilika je ovo da se prisjetimo dosadašnjih odličja a Hrvatska ih otkako je samostalna ima poprilično. Na svjetskim i europskim prvenstvima predstavnici Lijepe Naše osvojili su dosad 115 medalja, 96 europskih i 19 svjetskih.

Na kontinentalnim smotrama imali smo finaliste 41 puta koje prilike su u 23 navrata pretvorene u zlato. A prvi karataš koji je osvajao odličja za samostalnu Hrvatsku bio je makedonski Albanac Enver Idrizi koji je početkom 90-ih postao članom zagrebačkog Tempa i kao takav pustio korijenje. A to je bio pun pogodak jer jedino je Idrizi na prva tri Prvenstva Europe (od 1992. do 1994.) uspijevao osvajati medalje i to ne bilo kakve. Krenuo je sa srebrom u Den Boschu (1992.), uslijedilo je zlato u Pragu (1993.), pa srebro u Birminghamu (1994.) te opet zlato u Helsinkiju (1995.) gdje mu se, s broncom, pridružila i Milica Aljinović (53 kg), prva Hrvatica s europskom medaljom.

Uslijedile su potom prilično sušne godine jer 1996. u Parizu i 1998. u Beogradu, odličje osvojio nitko nije, a taj post prekinuo je (1997.) na Tenerifeu jedino brončani Goran Romić, svojedobni svjetski doprvak (1990.) ali još pod zastavom bivše SFRJ.

Do novog europskog zlata Hrvatska je došla zahvaljujući još jednom "uvezenom" sportašu a to je bio Junior Lefevre koji je svojevrsnim čudom - nakon razmirica s predsjednikom vlastitog Saveza (sukoba na relaciji između Flamanaca i Valonaca) - dospio u zagrebačku Croatiju. I to kao dvostruki aktualni prvak Europe pod belgijskom zastavom. A Hrvatskoj se taj transfer sportskog državljanstva itekako isplatio jer jer popularni "Žućko" za Lijepu Našu osvojio devet medalja (šest europskih i tri svjetske).

A pod hrvatskom zastavom, Lefevre je 1999. u Grčkoj ostvario spektakularan uspjeh - bio je europskim prvakom u svojoj (70 kg) i otvorenoj kategoriji. Dvostruki uspjeh ostvario je i 2003. u Bremenu kada je bio brončani u obje kategorije a predvodio je i hrvatsku borbenu momčad u osvajanju ekipne bronce u čijem je sastavu bio i jedan od današnjih trenera reprezentacije Davor Mrzak.

Prvo europsko hrvatsko zlato, a da ga je osvojio netko iz vlastita inkubatora, bila je Petra Narandja (60 kg) kojoj je to pošlo za rukom 2005. u Tenerifeu. Nakon nje to je, ali u katama, pošlo za rukom i Mirnji Šenjug (2007.) koja je europskom prvakinjom bila i godinu kasnije u Tallinu ali i 2010. u Ateni.

Prvi muški europski prvak, od vrtića pa do prijestolja, proizveden u Hrvatskoj bio je Danil Domdjoni (60 kg), danas muški izbornik, koji se pozlatio na Prvenstvu Europe u Zagrebu kada su europskim prvakinjama postale i Jelena Kovačević (55 kg) i Petra Volf (68 kg). Jelena Kovačević će taj, zlatni, uspjeh ponoviti i 2012. u Tenerifeu, a pojedinačnim europskim prvakinjama postat će još i Ana Lenard (61 kg, 2014.), Maša Martinović (preko 68 kg, 2015.) te Ema Sgardelli (50 kg, 2024.) koja kao aktualna prvakinja Europe i na ovom Prvenstvu predstavlja udarnu snagu naše reprezentacije.

U muškoj konkurenciji su to, svakako, braća Kvesić, predvodnici jednog blistavog naraštaja (kakav će se teško ponoviti) kojeg čine još i ozlijeđeni dvostruki europski poluteškaški doprvak Enes Garibović te prošlogodišnji europski prvak Ivan Martinac (75 kg).

Anđelo Kvesić je svoje prvo europsko zlato osvojio 2021. kao član hrvatske borbene vrste u kojoj je bio i brat mu Ivan. Pojedinačnim prvakom Europe postao je 2022. u Gaziantepu, u Guadalajari 2023. je bio treći a lani u Zadru opet prvi. A pobjednik je i posljednjih Europskih igara (2023.) što ga čini vodećim europskim teškašem u posljednje vrijeme.

Recimo i to da prvi u borilište ulaze kataši pojedinačno (Sara Malčec u 7.30 po srednjoeuropskom vremenu a Dino Huić u 8.35) a da su posljednju katašku medalju (broncu) 2016. osvojili, timski, Damjan Padovan, Tomislav Stolar te Ivan Ermenc koji je sada ovdje u funkciji koordinatora između kataških selekcija. I pri ruci je Marijani Kiuk, trenerici obiju kataških selekcija.