Đoković usporedio Ruse i Srbe: Isto ovo radili su i nama devedesetih. To nije pošteno

Novak Đoković je posljednjih sedam mjeseci u podosta turbulentnom razdoblju karijere, ali polako se vraća u onu formu koja ga je držala na samom vrhu ATP ljestvice, što znači da ga nitko ne želi s druge strane mreže u Wimbledonu.

Najprestižniji turnir u svijetu tenisa počinje sutra i Đoković je prvi favorit za njegovo osvajanje. Što ne čudi jer osim što je šesterostruki osvajač Wimbledona i što je do titule na njemu stigao kroz protekle tri sezone, zbog ozljede neće biti drugog tenisača svijeta Alexandera Zvereva, a zbog sankcija Rusima ni trenutno najboljeg - Daniila Medvjedeva.

Dakle, glavni konkurent bit će mu Rafael Nadal, protiv kojeg je svakako favorit gdje god se sreli osim na zemlji Roland Garrosa. Samim time, velike su šanse da će nakon Wimbledona Đoković smanjiti zaostatak po broju osvojenih Grand Slam turnira i zaostajati samo jedan za Španjolcem, koji ih ima 22. Roger Federer bi u tom slučaju bio treći s 20.

Foto: Paul Childs/REUTERS Tennis - Wimbledon Preview - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - June 25, 2022 Serbia's Novak Djokovic during practice REUTERS/Paul Childs Photo: Paul Childs/REUTERS

Svejedno, Đokovića rastužuje činjenica da tenisači iz Rusije i Bjelorusije ne smiju igrati iako nemaju veze s politikom koja je dovela do invazije na Ukrajinu i ustraje na njoj posljednja četiri mjeseca.

- Mogu reći da mi je kao djetetu rata, nekoliko ratova zapravo tijekom 90-ih, jasno kakav je osjećaj biti u toj poziciji. No, s druge strane, ne mogu reći da se u potpunosti slažem da se ruskim i bjeloruskim tenisačima zabrani natjecanje na neodređeno vrijeme. Jednostavno ne vidim kako su oni doprinijeli nečemu što se stvarno događa. Mislim, ne osjećam da je to pošteno - izjavio je i dodao:

- Da se meni tako nešto zabrani, bio bih ljutit. Podsjećam da je od 1992. do 1996. godine bilo zabranjeno srpskim sportašima natjecati se na međunarodnoj razini, znam kako se sada osjećaju Rusi i Bjelorusi.

Zapravo su sankcije većinom prekinute 1995., kad su košarkaši tadašnje Jugoslavije osvojili ono famozno Europsko prvenstvo u Grčkoj, a brončani hrvatski reprezentativci napustili su postolje u znak protesta.