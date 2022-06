Bez Federera, Rusa i bodova, ali s rekordnim novcem

U ponedjeljak će All England Club ponovno otvoriti svoja vrata, ponovno će se za ulaznice čekati u redovima (i možda noćiti u šatoru da bi se dočekalo jutro i što bolja pozicija), na zelenoj londonskoj travi natjecat će se tenisači i tenisačice u bijeloj opremi, jagode sa šlagom nudit će se na svakom koraku...

Wimbledon ljubomorno čuva svoju tradiciju, ali ima i promjena. Zabranjen je nastup ruskim i bjeloruskim tenisačima (zbog agresije njihovih država na Ukrajinu), a ATP i WTA su kao odgovor na to ostavili Wimbledon bez bodova za svoje liste. Englezi su na to uzvratili povišenjem nagradnog fonda, pa on ove godine iznosi rekordnih 40,35 milijuna funti. Samo za nastup u prvom kolu (dakle, samo za dolazak u London) tenisači i tenisačice dobivat će po 50.000 funti (oko 440.000 kuna).

I tako, malo vabljenjem nagradnim kolačem, malo prestižem, Wimbledon se uspio izboriti da mu dođe čak 17 tenisača od najboljih 20. Nedostajat će samo oni koje organizatori nisu ni željeli (Rusi Danil Medvjedev i Andrej Rubljov) te ozlijeđeni Nijemac Alexander Zverev. Slično je i kad su u pitanju tenisačice, od prvih 20 izostat će samo nepoželjne Bjeloruskinje Arina Sabaljenka i Viktorija Azarenka kao i Ruskinja Darija Kasatkina te još samo ozlijeđena Kanađanka Leylah Fernandez.

A ostanak Wimbledona bez bodova najviše će pogoditi Novaka Đokovića, koji tako neće biti u prilici braniti svoje bodove (2000) i past će na listi. Novak baš nema sreće ove godine, nisu mu dopustili da brani ni 2000 bodova za osvojeni Australian Open, a kako zasad stvari stoje, neće ga pustiti (jer nije cijepljen) ni na US Open. Lanjskoj pobjednici u ženskoj konkurenciji Australki Ashleigh Barty ionako je svejedno jer se oprostila od profesionalnog tenisa.

Prvi put nakon 22 godine redovitog sudjelovanja, u Wimbledonu neće biti Rogera Federera koji je čak osam puta osvajao taj turnir i u šali se govorilo da mu je All England Club dnevni boravak. No, zato se tenisu u Wimbledonu vraća Serena Williams.

Još jedna promjena odnosit će se na ritam igranja, nema više slobodne srednje nedjelje koja je također bila dio tradicije, kako bi se trava na terenima oporavila. Igrat će se svakodnevno svih 14 dana, od 27. lipnja do 10. srpnja. Englezi su očito pronašli način kako da zaštite travu pa će dopustiti da se na središnjem terenu čak i trenira, a ne samo igra, što će se dogoditi prvi put u sto godina turnira.