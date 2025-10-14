Naši Portali
BARCELONIN DRAGULJ

Dok je Lamine Yamal uživao u Hrvatskoj dogodilo se nešto važno: 'Novac nije problem'

14.10.2025.
Reprezentativnu stanku iskoristio je za kratki odmor, s djevojkom Nicki Nicole posjetio je Hrvatsku, što je izazvalo veliku pažnju obožavatelja i medija.

Lamine Yamal, iako ima tek 18 godina, a već je među najboljim nogometašima svijeta. Razina na kojoj ovaj tinejdžer igra već nekoliko sezona doista je impresivna. No, početak ove sezone nije mu donio mnogo sreće. Zbog nove ozljede, zadobivene u utakmici Lige prvaka protiv PSG-a, Yamala čeka desetak dana pauze, a zbog toga je propustio i okupljanje španjolske reprezentacije.

Reprezentativnu stanku iskoristio je za kratki odmor, s djevojkom Nicki Nicole posjetio je Hrvatsku, što je izazvalo veliku pažnju obožavatelja i medija. Dok je Yamal uživao u ljepotama Hrvatske, u Dohi je održan hitan sastanak. Prema pisanju španjolskih medija, čelnici PSG-a sastali su se s ciljem planiranja budućih transfera, a Mundo Deportivo navodi da je glavna tema bio upravo Lamine Yamal.

Parižani navodno žele učiniti sve kako bi mladog asa doveli iz Barcelone. Svjesni su da bi Yamal mogao dominirati svjetskim nogometom idućih 15 godina i žele ga vidjeti u svojim redovima. Vlasnici PSG-a navodno su poručili da "novac nije problem" te da će klub učiniti sve kako bi uvjerio Yamalova agenta Jorgea Mendesa da započne pregovore.

Najveća prepreka svakako je ugovor, Yamal je nedavno produžio suradnju s Barcelonom do ljeta 2031. godine, a otkupna klauzula iznosi čak milijardu eura. Ipak, PSG je, prema navodima iz Francuske, spreman ponuditi nevjerojatnih 400 milijuna eura te Yamalu status najplaćenijeg nogometaša na svijetu. Bio bi to još jedan povijesni transfer između PSG-a i Barcelone, klubova koji su već upisali rekordni Neymarov prelazak 2017. godine za 222 milijuna eura.

što srpski mediji pišu o veličanstvenom uspjehu Hrvatske
