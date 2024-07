Dojmovi iz Pariza: Najviše se tražio jedan predmet od pet eura, ali brzo je razgrabljen...

Kakvi su prvi dojmovi iz Pariza, grada domaćina 33. Olimpijskih igara? Kišni. Počelo je padati baš u vrijeme svečanog otvaranja uvelike pokvarivši spektakl. U redu, uživali su oni koji su cijeli program gledali na televiziji, ali oni koji nisu, koji su to gledali uživo, dobro su pokisli, dobro se smrznuli i dobro su došli svojim kućama u ranim jutarnjim satima jer je prometni kolaps bio na visini. Drugog dana, a prvog pravog natjecateljskog, kiša je još jače padala. Najviše su profitirali dućani koji prodaju kišobrane. Pogotovo onaj u blizini službenog hotela u kojem su odsjeli novinari.

Cijena kišobrana? Samo pet eura i još dobijete automatik. Nije loše, zar ne? Ali, brzo su nestali svi kišobrani iz dućana, a na obližnjem buvljaku, kojeg se ne bi posramio ni zagrebački Hrelić, kišobrana nigdje. Ima svega, kako se kaže, od igle do lokomotive, ali kišobrana nema. Ima čak i vodenih bojica, onakvih kakvih se sjećamo iz osamdesetih godina, sa satova likovnog... Kiša je pokvarila i sve one sportove koji se održavaju na vanjskim borilištima. Primjerice tenis ili odbojku na pijesku.

Što se tiče organizacije, pohvalno je to da su na svakoj stanici metroa jasne upute sa slikama sportskih objekta, tako da nema puno lutanja. Doduše, ima puno pješačenja do nekih objekata, primjerice do Južnog parka, gdje se nalazi nekoliko dvorana i gdje se istovremeno igraju rukomet i stolni tenis. Gledatelja ima jako puno, svi su željni gledanja vrhunskog sporta. Ali nigdje se ne stvaraju gužve. Lijepo je tako bilo vidjeti dupkom punu dvoranu na gimnastičkim kvalifikacijama. Činjenica je da uopće više nema ulaznica u slobodnoj prodaji za svih sedam dana gimnastičkih natjecanja.

– Mislim da je gimnastika jedan od tri najgledanija sporta na Igrama. To je uvijek bilo tako – rekao je Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.

Oko svakog objekta popriličan je broj pripadnika policije, vojske, žandarmerije. I to su svi redom naoružani, kako se kaže, do zuba. Organizatori su nekoliko puta naglašavali da im je sigurnost sportaša i gledatelja na prvome mjestu.

