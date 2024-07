Plenković osudio ponašanje Crnogoraca: Podržavamo vaterpoliste koji ne žele tamo igrati

Nakon Atlante, Sydneya, Atene, Pekinga, Londona i Rio de Janeira Hrvatski olimpijski odbor ima takozvanu Hrvatsku kuću. A kako je to rekao predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, bit će to mjesto interakcije sporta, gospodarstva i turizma. Svečanosti otvorenja Hrvatske kuće, locirane u hotelu Radisson Blu, u neposrednoj blizini Roland Garrosa, nazočio je i premijer Andrej Plenković u pratnji ministra turizma i sporta Tončija Glavine, ali i članice Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinde Grabar-Kitarović.

Kolinda planira dijeliti medalje

A negdašnja predsjednica države ispričala se što se u ovakvoj prigodi nije pojavila u crveno-bijeloj kombinaciji.

– Ovamo sam dojurila s jednog seminara za države ili skupine država koje žele kandidirati za domaćine Igara i moram vam reći da je interes sve veći, tako da će biti jako teško donijeti odluku o budućim domaćinima. Obećavam da ću se na sportskim borilištima pojavljivati u prepoznatljivom izdanju, no ovaj prvi tjedan to neće biti lako jer će tu biti šefovi država i vlada pa ćemo imati mnogo sastanaka i službenih obveza. Isto tako, ima i jako puno drugih poziva što se tiče otvaranja nacionalnih kuća. Nastojat ću otići kamo god budem mogla, a nadam se da ću imati čast mnogima od njih dijeliti medalje.

A nakon Hrvatske kuće gospođa Grabar-Kitarović odjurila je na još dva primanja:

– Sada idem u Indijsku, pa u Mongolsku kuću, pa imam sastanak s Čileancima i Indonežanima. U duhu olimpizma i uvijek optimizma.

Premijer Plenković pak izrazio je zadovoljstvo Hrvatskom kućom, ali i brojnošću hrvatske olimpijske delegacije:

– Sretan sam što će ova kuća biti središte aktivnosti koje pridonose imidžu Hrvatske. Drago mi je da na ovim Igrama imamo točno sto sportaša. Njih 73 u redovitim i još petero u pilot sportovima, poput rukometa na pijesku i tajlandskog boksa, te 22 parasportaša. Uostalom, mi smo tijekom otvorenja Igara dobili svoj brod.

Bio je premijer u prigodi podružiti se nakratko s hrvatskim sportašima u olimpijskom selu:

– Svi su odlično raspoloženi i sviđa mi se što je ta zgrada kompaktna. Dojam je da su naši zadovoljni uvjetima i smještajem. Oni su motivirani, treniraju i čekaju svoje nastupe. Vidio sam rukometaše, vaterpoliste, tenisače, veslače i zaželio sam im uspjeh. Srećom, imamo određeni broj sportova u kojima smo favoriti za medalju, kao što je to vaterpolo. Hrvatska je na ovo natjecanje došla kao svjetski prvak i europski doprvak.

A hrvatski vaterpolisti svoju će prvu utakmicu igrati danas u 16.35 protiv Crne Gore, energične reprezentacije koja je u posljednje vrijeme našima bila "crna mačka". Zbog poraza od njih nismo se plasirali u četvrtfinale SP-a u Fukuoki, a pobijedili su nas na posljednjem Prvenstvu Europe. Povrh toga reprezentacija je to zemlje čiji trenutačni vladajući političari vole provocirati Hrvatsku. Naime, oni se i ne osvrću na prigovore Hrvatskog vaterpolskog saveza na račun toga da se bazen u Kotoru zove po Zoranu Gopčeviću, nekad vrsnom vaterpolistu, a za vrijeme Domovinskog rata čuvaru u jednom koncentracijskom logoru u kojem su bili zatočeni i mučeni Hrvati.

Kakav stav o tome ima hrvatski premijer?

– Znamo za tu situaciju. Ona traje dosta godina. Do sada nije bilo neke situacije da nas je neki ždrijeb poslao dolje igrati, ali podržavamo stav Hrvatskog vaterpolskog saveza. Mislim da je to jasna i politička i zdravorazumska poruka. Što se tiče odnosa s Crnom Gorom, Ministarstvo vanjskih poslova tri crnogorska političara proglasila je nepoželjnim osobama u Hrvatskoj. Do toga je došlo jer su te osobe bile najbitnije da se ta njihova rezolucija o Jasenovcu donese i da se poremete odnosi između Hrvatske i Crne Gore. Hrvatska je Crnu Goru podržavala na europskom putu i mislimo da je taj potez bio potpuno promašen i usmjeren na narušavanje naših odnosa.

Žao mi je što nema košarkaša

Nakon otvaranja, posjeta olimpijskom selu i Hrvatskoj kući, Plenković je stigao pogledati i utakmicu rukometaša protiv Japana, a onda se zaputio u Hrvatsku. Koliko će odande uspijevati pratiti nastupe hrvatskih sportaša tijekom dana? Hoće li gledati samo sažetke navečer?

– Radimo još ovaj tjedan, od onog sljedećeg i Vlada je na godišnjem odmoru, a onda ću to detaljnije pratiti. Sve što bi bilo u okvirima onoga što je bilo zadnji put, osam medalja u Tokiju, bilo bi sjajno.

Priznat će da mu je žao što na Igrama nema hrvatskih košarkaša, koji su ovog ljeta dogurali do posljednje stepenice (Grčke), koju ipak nisu svladali.

– To mi je jako žao. Pratio sam prošlogodišnje pretkvalifikacije i ovogodišnje kvalifikacije. No, na našu žalost, Grčka je u finalu odigrala sjajno. Kada vam igrač od 215 centimetara zabije šest trica, teško je pobijediti. U posljednje dvije godine digli smo se i sada trebamo zakoračiti na novu stepenicu.

