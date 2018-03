U nesreći ostao bez majke i dva brata te postao invalid. Danas slavi zlato!

Dino Sokolović ostvario je povijesni uspjeh za Hrvatsku. Na Paraolimpijskim igrama osvojio je zlatnu medalju u slalomu i tako napravio pravu senzaciju.

Hrvatski sportaš bio je presretan nakon ovako velikog uspjeha o kojem je sanjao. Uoči ovog natjecanja i sam nam je rekao da bi mu medalja na olimpijskim igrama bilo ispunjenje sna, što se sada i obistinilo.

Dini su ovo treće Igre na kojima nastupa.

- Baš nemam sreće s domaćinstvima Igara jer sva tri puta morao sam daleko putovati. No nisu mi problem putovanja, naviknuo sam na to. No, u odnosu na 2010. i 2014., sad imam jednu novost. U međuvremenu sam dobio kćerkicu koja ima godinu dana i ona će mi najviše nedostajati. Sve slobodno vrijeme provodim s njom i bit će mi teško rastati se s njom, govorio je neposredno prije odlaska u Pjongčang.

U Sočiju je bio blizu medalje, bio je vodeći nakon prve vožnje, ali je u drugoj izletio sa staze. No, u sjećanju mu je ipak ostalo nešto ljepše.

- Prije četiri godine na Igrama u Sočiju nosio sam hrvatsku zastavu na svečanom otvaranju. Ponosan sam na način kako sam nosio zastavu. Od svih sportaša koji su nosili zastavu, a bili su u kolicima, jedini sam ja njome mahao.

Inače, Dinin život bio je prilično težak. U prometnoj nesreći koja se dogodila 2003. godine u Močilama kod Vrbovskog 2003. ostao je bez majke i dva brata, a on je postao invalid.

– Nesreća se dogodila zadnji dan škole, kada sam s obitelji išao na more. U nesreći sam izgubio majku, dva brata, ali i ostao bez obje noge i s brojnim oštećenjima. Odlučio sam se baviti sportom jer je bolje družiti se s ljudima nego biti sam, prisjetio se Dino kojem se bavljenje sportom itekako isplatilo. Kući se vraća sa zlatnom medaljom, nadamo se da će dobiti doček kakav zaslužuje.

Dino, svaka čast, sportaši i ljudi poput tebe moraju biti uzor svima.