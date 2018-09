Dinamovac u momčadi kola, izmakla mu nagrada za najboljeg igrača

Dinamo je sjajno krenuo u Europskoj ligi, sa 4:1 na Maksimiru je pao Fenerbahce. Najbolji pojedinac susreta bio je Izet Hajrović koji je zabio dva gola.

Odličnu igru ofenzivca modrih nagradila je i Uefa koja ga je stavila u idealnih 11 prvog kola Europske lige.

Hajrović je također bio i u izboru za najboljeg igrača kola, no Uefa se između njega, Banege, Aubameyanga i Havertza, odlučila za ovog posljednjeg.

