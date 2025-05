Dinamo unatoč pobjedi ne drži sve u svojim rukama. Evo što će se dogoditi ako tri kluba budu izjednačena

Ništa nije gotovo, ali Dinamo je pobjedom od 3:1 u derbiju na Poljudu, prvom pobjedom nad Hajdukom pod Gennarom Gattusom, napravio strašno važan korak naprijed u borbi za naslov prvaka. Prvi put su se plavi tako nakon još tamo šestog kola i poraza protiv Hajduka u Maksimiru maknuli s trećeg mjesta prvenstvene ljestvice i, barem privremeno, uzeli vodeću poziciju u HNL-u uoči današnjeg dvoboja Rijeke i Gorice na Rujevici. Dinamo je sad prvi s 58 bodova, Rijeka druga s 56 bodova i utakmicom manje, dok treći Hajduk također ima 56 bodova.

Gledali smo utakmicu punu iskri, tenzija i borbe do zadnjeg daha, a sve to isto smo mogli vidjeti i s navijačima. Atmosfera je bila uzavrela, nevjerojatna, baš ona prava za jedan od najvažnijih derbija otkako je hrvatske samostalnosti, a takvu atmosferu u pravilu nažalost prate i incidenti. Tako je oko devet sati ujutro na Pujankama izbila dogovorena masovna tučnjava Bad Blue Boysa i Torcide, od oko 400 pripadnika obje navijačke skupine, nakon koje je ozlijeđeno pet osoba, a privedeno oko sto navijača. No čak i bez tog nepotrebnog incidenta, može se reći da su i Split i Poljud ove subote doslovno "gorjeli", ali Dinamo je tu vatru prezentacijom na terenu uspješno ugasio. Do kraja nam tek slijedi prava drama u borbi za naslov. Dinamo unatoč velikoj pobjedi još uvijek ne ovisi sam o sebi jer ako Rijeka do kraja osvoji svih 12 mogućih bodova (Gorica, Hajduk, Šibenik, Slaven), naslov prvaka će otići na Kvarner.

Što se tiče Rijeke, njima je cilj do kraja sezone izgubiti barem jedan bod manje nego Dinamo, jer je u slučaju izjednačenog broja bodova ispred Dinama zbog boljeg međusobnog omjera. Hajduk, pak, praktički ima imperativ pobjede u sva tri preostala kola nakon groznog niza od pet utakmica u kojima je bio bez pobjede. U slučaju da na kraju sezone na vrhu budu sve tri momčadi, Hajduku treba pobjeda protiv Rijeke kako bi bio na vrhu trostrane tablice međusobnih omjera, a u slučaju da na vrhu budu samo Hajduk i Rijeka, bijeli bi morali pobijediti Riječane s minimalno četiri gola razlike.

Ako kojim slučajem na kraju sezone Dinamo i Hajduk budu izjednačen na vrhu, Hajduk je u prednosti zbog boljeg omjera u derbijima unatoč današnjem porazu. Znali smo da derbi neće još ništa definitivno odlučiti, ali to isto tako ne isključuje činjenicu da je u velikoj mjeri povećao šanse branitelja naslova Dinama te smanjio šanse Hajduka, koji će nakon ovog kola biti tek treći po šansama za toliko čekani trofej. Sve oči su sad uprte na Rujevicu i današnji dvoboj Rijeke i Gorice od 18 sati i 15 minuta.