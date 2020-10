Dinamo ukrao talent Milanu: Ovo je novi Dani Olmo...

Alessio Tonon posljednje je akvizicija zagrebačkog Dinama. Riječ je o igraču koji još nema 18 godina, a dolazi iz velikog Milana. Naravno, ne stiže iz prve momčadi tog europskog giganta, igrao je dosad za U17 B momčad. U posljednjih godinu dana za tu je momčad skupio 17 nastup, a zacijelo bi ih bilo i više da nije bilo korona-stanke. Tako je Tonan posljednji put igrao za tu momčad još u veljači ove godine, u 0:1 porazu od vršnjaka iz Udinesea.

Riječ je o defenzivnom veznom, na toj je poziciji odigrao najviše utakmica iako je u svoja zadnja tri nastupa za tu mladu momčad Milana igrao centralnog veznog. Njegovim dovođenjem Dinamo je nastavio politiku koju provodi u posljednje vrijeme, dovodi mlade igrače u kojima vidi mogućnost da postanu pravi nogometaši. I dovodi ih sa svih strana svijeta, ali i iz okruženja, nedavno su dva mlada igrača iz Crne Gore stigla u Dinamo, riječ je o Andriji Kolundžiću (18) koji je stigao iz Iskre i Milanu Vukotiću (18) koji je u Maksimir došao iz Budućnosti.

Iz Rome, Arsenala, Milana...

No, očito i mladi igrači iz velikih klubova ne zaobilaze Dinamo, moguće je da su svi čuli za Danija Olma koji je dolaskom iz Barcelone u Dinamu silno napredovao i na kraju profitirao, kako on sam tako i Dinamo koji ga je skupo prodao u Leipzig.

Prije Tonona plavi su doveli iz Rome Daniela Barela Tuetoa Fotsoa, napadača kojem je također 17 godina i sad se “kali”’ u drugoj momčadi Dinama. Doveo je Dinamo i 20-godišnjeg Robbieja Burtona iz Arsenala i on se od tih mladih igrača zasad čini kao pogodak, nakon četiri utakmice za drugu momčad, triput je već igrao i za prvu i ostavio je prilično dobar dojam. Naravno, u dovođenju mladih igrača ne može se uvijek i pogoditi, nikad se ne zna kako će se razvijati, kako će se uopće prilagoditi novoj sredini, gradu, načinu života, klubu... Ipak su to sve mladi dečki koji su u Dinamo došli potražiti svoju priliku. Doduše, svi navedeni došli su kao pokoju godinu stariji od Danija Olma koji se razvijao kroz mladu i drugu momčad, ali je vrlo brzo priključen radu s najboljima i tako napredovao. No, njegov razvoj i sve što je napravio, a od tih pet godina u Dinamu eksplodirao je u zadnje dvije, postali su pozivnica i drugima da krenu tim putom. Tako je i ta posljednje akvizicija, Alessio Tonon stigao iz Milana zato što vjeruje da će prije doći do prve momčadi Dinama negoli bi to mogao u Milanu. Uostalom, “prste” u tom dolasku mladog Talijana u Dinamu imao je i Andy Bara, menadžer koji je doveo Olma u Dinamo.

Zasad u mladoj momčadi

Sigurno je da u Maksimiru ne bi imali ništa protiv da to ispadne tako dobar posao kao s mladih Španjolcem koji je eto postao i standardni A reprezentativac svoje zemlje. No, do toga dečko će morati jako puno raditi. Prema svemu, čini se da talent ima, uostalom ne bi igrao u toj mladoj momčadi Milana, bio je priključen i U18 momčadi, tako da očito ima perspektivu. No, sad je na njemu da svojim radom pokaže da zaslužuje i veću pažnju. Prvo je priključen mladoj U19 momčadi, možda zaigra i u Ligi prvaka mladih bude li uopće tog natjecanja.

Bude li doista dobar, neće morati dugo čekati da ga Zoran Mamić pozove i na rad s prvom momčadi, što su plavi često činili u svojoj povijesti, nekoć od svojih igrača kao što su bili Kovačić, Halilović, Čorić..., a sad su plavi krenuli i s dovođenjem mladih igrača iz svijeta i od njih pokušavaju napraviti prave igrače za prvu momčad, a onda jednog dana na njima i zaraditi. Za sve te mlade igrače ovo je tek prvi ozbiljniji korak iako je očito da ti dečki, pa tako i ovaj posljednji, vjeruju u sebe čim su se odlučili na odlazak u nepoznato i to iz velikih klubova u Dinamo. Koliko god Dinamo imao na nogometnoj karti svoje lijepo mjesto, pogotovu u stvaranju i razvoju igrača, nije ni tim dečkima bilo lako donijeti takvu odluku, kao što to nije bilo ni Daniju Olmu.•