Velikan zove Mandžu, želi ga u tandemu s jednim od najvećih napadača svih vremena?!

Mario Mandžukić često je spominjen igrač u talijanskim medijima posljednjih dana, vrte ga tamošnji novinari u raznim kombinacijama, spominju često Fiorentinu i Sampdoriju, ali je najintrigantniju mogućnost upravo zavrtio portal Calciomercatonews.

Kaže, nekadašnjega hrvatskog reprezentativca u svojim redovima želi AC Milan jer pokušava Zlatanu Ibrahimoviću dodati iskusnog partnera, ali i zamjenika na travnjaku.

Ibrahimović i Mandžukić u istome dresu? Doista zvuči fantastično, no navedeni portal nigdje ne kaže koliko je realno da će do toga i doći. Ističe tek da bi Mandžukić morao smanjiti svoja potraživanja kako bi uprava Milana mogla podnijeti financijski teret, i to na tri milijuna eura po sezoni.

Milan je ove sezone fantastično otvorio Serie A, ima maksimalnih devet bodova iz tri dosadašnje utakmice, a ujedno se plasirao i u Europsku ligu pa će strategu Stefanu Pioliju svako pojačanje jako dobro doći.

Igranje uz Rebića i Ibrahimovića, vjerujemo, Mandžukiću nipošto ne bi bilo mrsko, ali jasno je da će Brođanin dobro odvagati sve opcije koje mu se nude. Budući da je u statusu slobodnog igrača i da može potpisati s kime želi bez obzira na prijelazne rokove, vrijeme je na njegovoj strani.

Hoće li to doista biti Milan, slijedi li povratak u Serie A, vidjet ćemo.