Dinamo se žali na kaznu, Bjelica bi mogao voditi momčad još dvije ili tri utakmice?

Nenad Bjelica mjesec dana neće moći sjediti na klupi svoje momčadi zbog psovanja suca i isključenja na utakmici Osijek – Dinamo (1:0) proteklog vikenda, odlučio je tako disciplinski sudac Prve HNL Alan Klakočer.

Uz to, mora platiti i 2000 kuna kazne, no to će mu sigurno biti puno lakše nego mjesec dana gledati svoju momčad s tribine.

>> Pogledajte video: BBB dobili bitku, na Valenentinovo vraćeno ime Dinamo

Stupi li kazna na snagu odmah, to bi značilo da će trener Dinama propustiti pet utakmica svojeg kluba u HNL-u, prvo domaći susret s Interom, pa dva derbija, s Rijekom u Maksimiru i Hajdukom u Splitu, domaću utakmicu s Istrom i gostovanje kod Varaždina kod kojeg je jesenas izgubio.

Poms i Bule će voditi s klupe

Dobio je Bjelica istu kaznu kao i njegov prijatelj, trener Gorice Sergej Jakirović, koji je na kraju jesenskog dijela prvenstva dobio mjesec dana zabrane obavljanja funkcije na utakmicama. No ta je kazna ispala simbolična jer je slijedila zimska stanka pa je Jakirović kaznu odradio na odmoru i na pripremama, a ne u HNL-u.

Odlukom disciplinskog suca Bjelica je prošao najbolje moguće jer Disciplinski pravilnik HNS-a za prijestup koji je učinio predviđa minimalnu kaznu od mjesec dana, a maksimalnu od šest mjeseci.

Bjelici je vjerojatno pomogla činjenica da je prvi put isključen u utakmicama HNL-a, a možda je pripomoglo i to što se za svoje ponašanje prema sucu Mariju Zebecu i prema javnosti ispričao i posuo pepelom.

Istina je da je Bjeličino ponašanje na toj utakmici bilo daleko od primjerenog, čega je i sam svjestan, psovkama kao što su “P... vam materina, j... vam mater na vašem suđenju! Prepali ste se domaćina, zato tako i sudite” nije mjesto na sportskim terenima i Bjelica je kaznu zaslužio.

Umjesto Bjelice, na utakmicama na kojima bude odrađivao kaznu na klupi će biti njegovi pomoćnici Nino Bule i Rene Poms. Oni su vodili utakmicu protiv Benfice u Maksimiru jer je na utakmici u europskom proljeću protiv Viktorije Plzeň Bjelica isključen pa je maksimirsku utakmicu s Benficom gledao na posebno postavljenim mjestima između predsjedničke i novinarske lože. Srećom, ta su mjesta i dalje tamo, kao da su znali u Maksimiru da će im ubrzo ponovno zatrebati.

– I u Poljskoj sam bio kažnjen u nekoliko utakmica, a Poms je odradio taj posao bez ijednog poraza. Ne smijem imati nikakvu komunikaciju. S momčadi mogu biti do sat i pol prije utakmice. I vjerujte mi, neće biti problema. Tu je i Nino Bule, neće biti problema, dvojica su – kazao je tada Bjelica. I Poms i Bule slavili su pobjedu 1:0 nad Benficom.

Mora i platiti 2000 kuna

“GNK Dinamo zaprimio je odluku disciplinskog suca prema kojoj je glavnom treneru Nenadu Bjelici mjesec dana zabranjeno voditi momčad na utakmicama. GNK Dinamo i gospodin Bjelica postupit će prema odluci nakon što iscrpimo sva pravna sredstva koja imamo na raspolaganju”, priopćio je Dinama koji će se, dakle, žaliti Komisiji za žalbe HNS-a.

To odgađa provođenje ove kazne, pa će protiv Intera Bjelica još biti na klupi, a dalje ćemo vidjeti. I sam Bjelica nam se javio, ali nije želio komentirati kaznu.

Dinamo će se tako žaliti kako bi Bjelici smanjili kaznu, te mu osigurati da iduće dvije ili tri utakmice vodi momčad s klupe. A nakon Intera, slijede utakmice s Rijekom i Hajdukom. Ne bude li žalba odbijena ili uvažena do derbija, plavi će na klupi ipak imati svog trenera.

Osim Bjelice, zbog isključenja na utakmici s Osijekom kažnjeni su i plavi igrači Petar Stojanović i Emir Dilaver, oni će pauzirati u jednoj utakmici, Stojanović će još platiti 3000, a Dilaver, jer mu je to drugi put da je isključen, 4000 kuna.

Zbog navijača na toj utakmici Osijek je kažnjen s 15.000, a Dinamo s 12.000 kuna. Zbog navijača također će kazne platiti Slaven Belupo (7000 kuna) i Hajduk (16.000 kuna), a Rijeka će biti kraća za 5000 kuna zbog pet žutih kartona. Od igrača još je zbog isključenja jednom utakmicom kažnjen igrač Hajduk Stanko Jurić, a platit će i 3000 kuna.