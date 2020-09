Dinamo se već mučio s Estoncima, a Lokomotiva ne zna gdje će biti domaćin

Dinamo nije imao sreće u ždrijebu drugog i trećeg pretkola Lige prvaka, Cluj je bio neugodan suparnik, no plavi su ga izbacili na jedanaesterce. Nisu željeli ni Ferencvaros, koji ih je i izbacio, a pokazalo se i zašto. I sad su u ždrijebu play-offa Europske lige napokon imali sreće, dobili su najslabije protivnike od onih koje su mogli dobiti. Igrat će tu jednu utakmicu 1. listopada, i to u Maksimiru, protiv boljeg iz susreta između malteške Floriane i estonske Flore iz Tallinna.

U četvrtak doznat će tko će im biti suparnik, ali čini nam se da je potpuno svejedno hoće li to biti Floriana ili Flora. Plavi čak ne moraju razmišljati ni o putu u Estoniju ili Maltu jer taj jedan susret za ulazak u skupinu Europske lige, kako smo rekli, igraju u Maksimiru. Naime, u play-offu Europske lige ne igraju se, kao što je to slučaj u play-offu Lige prvaka, dvije utakmice.

Lokosi ne znaju gdje će igrati

Dinamo već sada može razmišljati o tim suparnicima, ima dovoljno vremena za pripremu za tu utakmicu jer je derbi Rijeka – Dinamo, koji se trebao igrati sljedeće nedjelje, odgođen.

– Dobro je, kuglice su nam se napokon malo nasmiješile, igramo tu utakmicu kod kuće protiv suparnika, bio to jedan ili drugi, u odnosu na koje je Dinamo apsolutni favorit. No, treba uvažavati obje te momčadi, pričekat ćemo da vidimo koja će od njih proći to treće pretkolo, pa ćemo se tada i pripremati za taj susret – zadovoljan je ždrijebom trener Dinama Zoran Mamić, koji će se danas pozabaviti susretom Dinama i Slavena Belupa.

– Želimo nastaviti niz u našoj ligi i u utakmici sa Slavenom koji vodi odličan trener Stipić. Koprivničani igraju dopadljivo i lepršavo, znaju biti i opasni. Nemamo teškoća s ozljedama, svi konkuriraju i možemo izabrati najboljih 11 – kazao je Mamić o tom današnjem srazu.

No, ipak je važnije da tog 1. listopada plavi ne dopuste kakvu senzaciju. Protiv malteške Floriane nisu nikada igrali, ali igrali su protiv Flore i nisu to bile nimalo lagane utakmice. Tadašnji trener Ilija Lončarević slavio je pobjedu od samo 1:0 u Maksimiru u prvoj utakmici, strijelac je bio Tomislav Gondžić, a potom je u osrednjoj utakmici u Tallinnu pobijedio ponovno s 1:0 autogolom Florina stopera. Bilo je to pretkolo tadašnjeg Kupa Uefe.

Napomenimo da je u drugom pretkolu Floriana s 1:0 u gostima izbacila sjevernoirski Linfield, a Flora je kod kuće s 2:1 svladala islandski Reykjavik.

I dok će Dinamo u četvrtak gledati kako međusobno igraju Floriana i Flora, ostali naši klubovi, osim, nažalost, Osijeka koji je ispao u drugom pretkolu, moraju u četvrtak obaviti nimalo lagane zadaće i prvo se uopće domoći play-offa Europske lige.

Nogometaši Lokomotive, hrvatski doprvaci, prvo moraju pobijediti Malmö u Švedskoj, a tek onda razmišljati o mogućem suparniku u play-offu. A ždrijeb im je podario boljeg iz susreta između španjolske Granade i gruzijske Lokomotive iz Tbilisija. U drugom pretkolu Granada je lako, s 4:0, u gostima pobijedila albansku Teutu, a gruzijska je momčad kao domaćin iznenađujuće nadvisila favorizirani moskovski Dinamo Nikole More s 2:1.

Izbace li lokosi Šveđane, bit će domaćini u play-offu. Samo je pitanje gdje. Naime, Kranjčevićeva nema uvjete za ta kasnija pretkola, a u Maksimiru će isti dan igrati Dinamo.

– Nismo pažnju posvetili tom jučerašnjem ždrijebu kad je pred nama utakmica u Švedskoj. A pobijedimo li, vidjet ćemo gdje ćemo igrati. Danas ćemo od Uefe tražiti dopuštenje da igramo u Kranjčevićevoj, odobrila nam je to i za treće pretkolo kada smo bili domaćini, nadamo se da će i sada. Ako ne odobri, mogli bismo imati teškoća – kazao nam je član uprave Lokomotive Dennis Gudasić.

Nogometaši Rijeke u četvrtak izlaze na prvi ovosezonski europski ispit, igraju s malo poznatim ukrajinskim klubom Kolosom iz Kovalivke, Riječani bi na Rujevici trebali pobijediti, a onda bi ih u play-offu čekao Kopenhagen ili poljski Piast iz Gliwica, i to u gostima. Nimalo lagani posao, ali ne i nemoguć, dobro je da su izbjegli Sporting ili PSV, ali i ovo su jako ozbiljni suparnici.

Svi čekaju treće pretkolo

Nakon pobjede nad Renovom od 1:0 u Skoplju, trener Hajduka poželio je da Galatasaray svlada Neftči i da s Turcima igraju u trećem pretkolu. Ta mu se želja i ispunila.

– Njihove igrače dobro poznajem – kazao je Hari Vukas koji je bio pomoćnik Igoru Tudoru upravo u Galatasarayu.

Hajduk nije imao sreće jer će nakon Makedonije i Turske, izbaci li favoriziranog turskog velikana, i treći put u goste. Ždrijeb im je u play-offu podario boljega iz susreta između nizozemskog Willema II i Glasgow Rangersa naših igrača Borne Barišića i Nikole Katića, kluba koji vodi legendarni Steven Gerrard.

Osim Dinama koji će u miru raditi sljedeći tjedan i nema brige oko trećeg pretkola Europske lige, ostala naša tri kluba imaju jako teške ispite na toj stubi i jasno da i nisu previše komentirali moguće suparnike u play-offu. Bilo bi lijepo da to moraju učiniti sljedeći tjedan jer bi to značilo da su prošli jako neugodne suparnike na tom putu do zadnje stube koja vodi u skupinu Europske lige. I ni jedan naš klub, ni Hajduk ni Rijeka ili Lokomotiva, u tim trećim pretkolima nisu favoriti, a ždrijeb im ni u tom zadnjem mogućem ispitu nije podario nimalo lake zadatke. Možda bi čak najbliže uspjehu mogla biti Lokomotiva kad bi izbacila prvo Malmö, a da Dinamo iz Tbilisija izbaci španjolsku Granadu.

No, sve su to zasad puke želje, računi bez krčmara dok se ne odigraju ta treća pretkola u kojima ćemo konačno saznati hoće li još netko osim Dinama predstavljati naš nogomet na tom završnom ispitu za ulazak u skupinu Europske lige. Bilo bi lijepo kad bismo imali na jesen više klubova na europskoj sceni, puno bi to značilo i za naš nogomet i za klubove.