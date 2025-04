Dinamo se ponovno osramotio, Cannavaro može pakirati kofere. Ovim potezima je pokazao da se pogubio

Dinamo se ponovno osramotio, stradao je u Puli od Istre i sve je jasnije da plavi neće obraniti naslov prvaka. I nakon svega, sad je jedino pitanje za vodstvo Dinama ostaviti Cannavara na klupi do kraja nek se i dalje muči, ili pokušati dovesti nekoga tko će na klupi plavih pokušati napraviti čudo jer samo čudom Dinamo može do naslova prvaka. A Cannavaro se polako može početi pakirati.

Sve je dobro uoči odlaska u Pulu rekao Fabio Cannavaro, pričao je o Istri i hvalio njena brza krila, opasne napadače, jako dobru tranziciju. I u to se mogao talijanski trener uvjeriti uživo u Puli, a on nije napravio ništa da sve to spriječi i nešto napravi na ovom gostovanju.

Istina, krenuo je Dinamo otvorenije negoli u prijašnjim utakmicama, ali to se pokazalo mačem s dvije oštrice. Plavi jesu stvorili nešto prilika, ali koliko ih je tek stvorila Istra u prvom poluvremenu koje je statistički bilo izjednačeno, ali dojam je apsolutno bio na strani momčad Gonzala Garcije koji je profesorski posložio svoju momčad, za razliku od Cannavara i Dinama.

Plavi su otvorenijom igrom ostavljali puno prostora domaćin igračima, pogotovu je često sam u međuprostoru ostajao strijelac Lončar i preko njega su najčešće Istrijani izlazili i onda prijetili plavima brzim priključivanjem ostalih igrača. Gonzalo Garcia je očito trener koji zna, koji je složio ovu Istru koja je apsolutno nadigrala Rijeku u kupu i nespretno ispala, koja je i sad protiv Dinama bila opasnija, bolja jer je točno znala kako napakostiti Dinamu i to je u prvom poluvremenu činila fenomenalno, a ni u nastavku to nije bilo bolje za plave.

A trener Dinama iako je znao kako Istra igra nije uspio složiti igru s kojim bi pokazao da ima momčad koja vrijedi peko 80 milijuna eura, naspram domaće momčadi kojoj je vrijednost malo preko deset milijuna. Možda je najgore za Dinamo u tom prvom poluvremenu to što su plavi htjeli, vidjela se želja, bili su angažirani, ali oni očito nisu imali igru s kojom bi pokazali da su bolji od ovako posložene Istre. Pokušavao je izmjenama nešto okrenuti Cannavaro, ali to su bila 'čarobiranja' jer je vidio da mu ambicije oko naslova prvaka postaju sve manje.

No, i ti potezi su pokazali da se pogubio jer se nakon toga plava momčad još više pogubila, više se nije znalo tko što igra, kao što nikad nismo shvatili kakvu to uopće igru želi Cannavaro, od svega što je najavljivao kad je došao, nije ostvario ništa. No, nije jedini kriv, krivi su oni koji su smijenili Jakirovića, pa Bjelicu, a sad će morati i Cannavara, odmah ili na kraju prvenstva.