RADOMIR ĐALOVIĆ

Bivši trener o Miškoviću: On je 'monstrum', a čujem i ja po Rijeci svakakve priče o njemu i klubu

Zagreb: Svečana dodjela SuperSport HNL nagrada za sezonu 2024/2025.
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.04.2026.
u 20:46

U razgovoru s voditeljicom Valentinom Miletić prisjetio se vremena provedenog u hrvatskom prvaku te se posebno osvrnuo na predsjednika Damira Miškovića, za kojeg ima samo pohvale

Crnogorski trener Radomir Đalović koji je s Rijekom prošle sezone osvojio dvostruku krunu, gostovao je u emisiji Druga strana medalje na MAXSportu. U razgovoru s voditeljicom Valentinom Miletić prisjetio se vremena provedenog u hrvatskom prvaku te se posebno osvrnuo na predsjednika Damira Miškovića, za kojeg ima samo pohvale.

- Svi mi sada možemo pričati... Čujem i ja po Rijeci svašta o Mišku i klubu... Ali realno, čovjek je napravio ozbiljne stvari. Ne treba trošiti riječi na njega. Dao mi je priliku i mislim da sam mu na tome vratio. Zahvalan sam mu - kazao je Đalović.

- Mislim da je napravio goleme stvari i teško da će se poslije njega pojaviti netko tako velik. On je, u pozitivnom smislu, monstrum. Postoji milijun primjera stvari koje napravi i koje ispadnu fenomenalno, ne samo po pitanju trenera, nego i igrača - smatra Đalović.

- Otkad je Mišković vlasnik, plaća u Rijeci nije kasnila niti jedan dan. Koliko je to godina? To je velika stvar i nije nimalo lako. Nije lako voditi klub, pogotovo kad sve radiš vlastitim sredstvima, boriš se cijelo vrijeme i još si napravio stadion. Tada smo u napadu imali Denija Jurića, Obregona i mladog Frigana, koji je dobio priliku. Frigan je krenuo odlično, odmah na početku zabio je dva-tri gola. Jurić se ozlijedio, a Frigana je u tom trenutku htio Dinamo.

To bi bio dobar transfer za Rijeku, prilika da prodamo igrača. U igri je bilo, ne znam točno, dva ili dva i pol milijuna eura. Mislim da je tada trener Dinama bio Čačić. Mišković je bio na putu za Dubai, zove Čulinu i pita: 'Što ste napravili, jeste li ga prodali?'

Ovaj mu odgovara: 'Kako ćemo bez tebe?' A Mišković na to kaže: 'Ništa onda!' I što se na kraju dogodilo? Frigan je ostao u Rijeci još tri mjeseca i na ljeto je prodan za šest milijuna eura! - ispričao je anegdotu Đalović.
Ključne riječi
HNL Rijeka Radomir Đalović damir mišković

