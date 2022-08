Dinamo izgubio u finalu, ali pokazao je novu generaciju talenata

Prvi put nakon 2019. godine mladi nogometaši Dinama stigli su do finala međunarodnog turnira Mladen Ramljak, no nisu taj trofej podignuli po 13. put. U finalu turnira slavio je talijanski Udinese s 1:0. Pokušat će sljedeće godine, na 20., jubilarnom Ramljaku.

Sinovi idu očevim stopama

Šteta je za plave klince što nisu jučer slavili u Maksimiru jer bili su puno bolji od tvrde talijanske momčadi. Udinese je sretno postigao pogodak, iz slobodnog udarca sa 17 metara, lopta je od glave igrača Dinama promijenila smjer i završila u mreži. A što su sve igrači trenera Ivana Senzena promašili, teško je i pobrojiti. No Talijani su imali odličnog vratara koji je na kraju proglašen i za najboljeg vratara turnira, puno toga je obranio, još su više toga plavi sami promašili, pogađali i prečku i vratnicu, no to nije bio njihov pucački dan i zato su platili porazom protiv momčadi koja je igrala tijekom cijelog turnira slično, čvrsto, defenzivno i na kraju joj se to i isplatilo.

– Nisam mislio da možemo odigrati ovako dobro protiv jakog Dinama koji ima doista moćnu momčad, svaka čast mojim dečkima – kazao je trener Udinesea, Slovenac Jani Šturm.

– Nažalost, nismo poentirali iz puno prilika, no svi dečki i u svi u Dinamo trebaju biti ponosni, puno toga su dobrog pokazali, nažalost nismo zabili, dok smo protiv Ludogoreca zabili gotovo sve. Znali smo da će se oni braniti i da ćemo lako dolaziti u zadnju trećinu. Nije se teško pripremiti na takvog suparnika jer tako najčešće u prvenstvu igraju protiv nas, u defenzivnom bloku – dodao je trener mladih igrača Dinama Ivan Senzen.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 07.08.2022., Zagreb - Zavrsnica turnira Mladen Ramljak. Utakmica GNK Dinamo protiv Udinese. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Plavi su pognute glave primili trofej za drugo mjesto, no doista nemaju razloga tugovati jer su igrali odlično tijekom cijelog turnira. Bili su bolji od Rapida, ali su i tada propustili puno prilika i odigrali 1:1, no zato su sa 7:0 ispratili Ludogorec. U utakmici koja je odlučivala o putniku u finale pobijedili su jaki madridski Real s 1:0, a to je po igri moglo biti puno uvjerljivije. Imali su što vidjeti jučer u Maksimiru Niko Kranjčar, Josip Šimunić..., pa i trener prve momčadi Ante Čačić.

Ono što je važno za Dinamo jest da u Maksimiru opet imaju igrače koji bi mogli postati veliki kapital. Uostalom, za ovu U-19 momčad zaigrali su Gabrijel Rukavina i Marko Brkljača koji su već bili na pripremama s prvom momčadi i ovaj su turnir odigrali odlično. Donedavni igrač Hajduka Marko Brkljača bio je motor koji je vukao u većini tih utakmica, a Gabrijel Rukavina, sin nekadašnjeg sjajnog igrača Dinama, Hajduka... Tomislava Rukavine samo je potvrdio svoj talent i brzinu, njegovim je pogotkom Dinamo srušio Real.

Ilečić najbolji strijelac

Za najboljeg obrambenog igrača proglašen je Moreno Živković, sin još jednog našeg bivšeg reprezentativca Borisa Živkovića, to dovoljno govori o njegovoj kvaliteti. Najbolji strijelac turnira bio je Lenny Ilečić, dečko je briljirao na nedavnom turniru na Zlatiboru (u polufinalu je Crvenoj zvezdi utrpao sva tri pogotka za 3:0), na Ramljaku je postigao četiri pogotka, sva četiri zabio je Ludogorecu. I da ne nabrajamo ostale, svi ti dečki imaju krasnu perspektivu, samo trebaju nastaviti predano raditi.

Ostale pojedinačne nagrade, za najboljeg igrača turnira i vratara, otišle su u ruke Talijana koji su veselo proslavili naslov pobjednika. U utakmici za treće mjesto Real Madrid je s 2:1 slavio nad Maccabi Tel Avivom, Rapid koji je dobio nagradu za fair-play u utakmici za peto mjesto pobijedio je brazilski Flamengo s 2:0, dok je Ludogorec s 1:0 pobijedio Odense, prošlogodišnjeg osvajača turnira, i završio sedmi.

>> Pogledajte komentare navijača Dinama nakon remija sa Shkupijem