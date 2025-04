'Dinamo ima dvostruko veći budžet od Hajduka. Gdje su njima rezultati? Bijeli su sada na maksimumu'

Hajduk, lider prvenstvene ljestvice HNL-a, kreće u završni juriš prema osvajanju dva desetljeća čekanog naslova prvaka ove nedjelje (18.45 sati) kada se na Poljudu sastaje s Lokomotivom. Za vratom mu puše drugoplasirana Rijeka sa samo jednim bodom zaostatka pa Gennaru Gattusu i njegovim igračima predstoji još puno borbe.

Stalno ugrijana bilježnica

Uoči završne faze ove napete sezone o Hajduku smo razgovarali s trenerom hrvatskog drugoligaša Dubrave, iskusnim stručnjakom Davorom Mladinom koji je kao igrač i trener u splitskom klubu proveo ukupno deset godina. Osim Dubrave, 65-godišnji Mladina je kao trener vodio Goricu, Rudeš, Cibaliju, Hrvatski Dragovoljac, Međimurje, Lučko, Primorac, Imotski, Marsoniju, GOŠK Gabelu, Široki Brijeg, SV Horn i Ras Al-Khaimu. Razgovor o Hajduku i Gattusu počeli smo malo općenitije, na temu percepcije o trenerima.

– Vidim da se stalno spominju i kritiziraju treneri. Trener sam pa znam vrlo dobro o čemu se radi. Od 1999. sam u prvoligaškim vodama i cijelo vrijeme sam se borio ili za ulazak u prvu ligu ili za ostanak u njoj. Cijelo vrijeme sam bio pod pritiskom. Moja bilježnica je stalno bila ugrijana, nikad nije bila u hladovini. Po mojem mišljenju trenere se ne bi smjelo dirati dok imaju jednu od dvije stvari: igru ili rezultat. Trenere treba dirati, upozoravati ili smjenjivati samo u situacijama kad se izgube i igra i rezultat. Tako da Hajduk Gattusa ne smije dirati – počeo je Mladina, pa nastavio o treneru Hajduka:

– Čovjek igra pragmatičan nogomet i to se dosad pokazalo svrsishodnim. Ne znam hoće li bijeli tako nastaviti do kraja, ali na dobrom su putu da tako bude. Rezultat opravdava Gattusov način. Mnogi bi htjeli da se igra ljepše, da svaku utakmicu Hajduk postigne pet komada, a jedan moj prijatelj je rekao: "Bolje teško pobijediti nego lagano izgubiti." Ne mora sve biti bajno za napraviti rezultat. Puno se puta trenerima događalo da imaju igru, a da ih rezultat ne nagradi. Gattuso ima rezultat nauštrb prezentacije, i s obzirom na to suludo je govoriti o nekim promjenama stila.

Mladina je istaknuo da mu nije jasna samo jedna stvar vezana za Hajduk pod vodstvom legendarnog Talijana.

– Kad sam prošle sezone u Rudešu pripremao utakmice protiv Hajduka, prvi zadatak mi je bio zaustaviti Marka Livaju, a drugi zadatak mi je bio zaustaviti Rokasa Pukštasa. Nije mi samo jasno zašto se u Gattusovu Hajduku taj momak izgubio. On ima napadanje dubine, ima odličan skok, ima odličnu duel igru. Jednostavno mi nije jasno u čemu je problem. Očito Gattuso i njegovi suradnici znaju nešto što mi ne znamo. Sve ostalo mi je jasno što se tiče Hajduka, jedino to nije.

Našem smo sugovorniku potom pročitali jedan podatak; Hajduk je ove sezone pobijedio u 100 posto utakmica u kojima je bio inferioran u posjedu, a s druge strane je pobijedio u samo 38 posto utakmica u kojima je imao veći posjed lopte od suparnika.

– Bravo. Gattuso je procijenio da ima ekipu kojoj više odgovara tranzicijski nogomet nego nogomet koji se temelji na posjedu. Ako ti svjesno puštaš posjed protivniku, otvara ti se prostor za kontru. Ako imaš posjed, ali nemaš dovoljnu kontrolu situacije, protivnici te kontriraju. On je procijenio da s posjedom ne može to kontrolirati i uspješno prepušta posjed protivniku. Njegov je zadatak procijeniti kvalitete svoje momčadi i tako kreirati igru, a ne mora se igrati samo na jedan način, postoji više načina na koje se može dolaziti do bodova. Rezultati pokazuju da je njegova procjena dobra. Gotovo, završena priča – rekao je Mladina, pa potom istaknuo:

– Čekajte malo, pa Dinamo ima dvostruko veći budžet od Hajduka. Gdje su njima rezultati? Uzevši u obzir ograničena sredstva, Hajduk je u ovom trenutku rezultatski na svojem maksimumu.

Nedostaje prava 'šestica'

Kako vam se sviđa suradnja Marka Livaje i Nazarija Rusina u napadu?

– Po tome se vidi da trener Hajduka želi pobjeđivati. Stavlja dva napadača u prvu postavu, jer Livaja nije prava desetka. Kreće u utakmicu s dva napadača, a poslije, kad ima povoljan rezultat, zatvara utakmicu primjerice s Kalikom. I njihova suradnja funkcionira kao i način na koji Gattuso reagira u tijeku utakmice.

Cijeni li se dovoljno doprinos Ivana Rakitića i Filipa Krovinovića u veznom redu Hajduka?

– Mislim da Rakitić i Krovinović dobro odrađuju svoj posao, ali nekad je teško kad na tim pozicijama imaš dva ista igrača. Hajduku nedostaje prava 'šestica', pravi zadnji vezni, i tu se vidi da nedostaje ozlijeđeni Žaper. Međutim, s ovim što imaju, posao odrađuju vrlo dobro – zaključio je trener Dubrave, trenutačno petoplasirane momčadi u drugom rangu hrvatskog nogometa.