Dinamo igrao koliko mu je trebalo: Do slavlja uz dva poništena pogotka, vratnicu i prečku...

Dinamo je ovu nogometnu godinu zaključio s 2:0 pobjedom kod Hrvatskog dragovoljca. Nije plavima trebalo puno “gasa” do novog uspjeha, a i to malo “gasa” koji su imali u prvom dijelu još su smanjili u nastavku te su uglavnom samo čekali kraj i odlazak na zasluženi odmor nakon sjajne godine.

Dinamov trener jučerašnjom utakmicom i pobjedom završio je svoj privremeni mandat na klupi, a sljedećih dana znat će se više o tome hoće li upravo on postati stalni trener ili će pak plavi čelnici ustoličiti nekog drugog. Kopić je želio taj svoj ciklus završiti na pobjednički način, nakon poraza od Hajduka, pa s pobjedama protiv West Hama, Slaven Belupa i Istre 1961, ostala mu je još samo jučerašnja utakmica protiv “fenjeraša” i po mnogima sigurnog putnika u drugu ligu, Hrvatskog dragovoljca.

Nova ‘fora’ iz kornera

Upozoravao je Kopić na oprez, prije svega na potreban angažman, te nikako nije želio podcijeniti momčad koja je dosad upisala samo jednu pobjedu u prvenstvu, nije želio da ih zavara 12:0 za Dinamo u posljednje dvije utakmice s ovim suparnikom. U ovaj susret ušao je bez kartoniranih Theophilea i Petkovića, no odlučio je odmoriti još neke od svojih igrača pa je tako Ademi bio na klupi, Ivanušec nije bio ni u zapisniku...

– Dinamo ima velik roster kvalitetnih igrača, tko god istrči, za nas će biti opasan. U to smo se uvjerili na utakmici u Maksimiru kad su nas takozvani rezervisti u drugom dijelu “rastočili” – rekao je prije utakmice trener Hrvatskog dragovoljca Davor Mladina. Poželio je da njegova momčad ne radi greške, da ne gubi olako lopte jer će u tom slučaju Dinamo stalno biti pred njihovim vratima, a to je jako teško izdržati.

I nije domaćin dugo izdržao, već u devetoj minuti Oršić je ubacio, Komnen Andrić zabio glavom, ali suci su označili zaleđe koje je bilo jako rubno pa plavi ipak nisu u tom trenutku poveli u Kranjčevićevoj. Andrić je bio blizu pogotka u 15. minuti, Mišić je poslao dubinsku loptu za Špikića, ovaj je na drugoj vratnici pronašao srpskog napadača koji je s nekoliko metara pogodio prečku.

Ubrzo nakon toga Dinamo je poveo. Pri izvođenju udarca iz kuta s lijeve strane petorica igrača Dinama bila su unutar pet metara, a u toj neviđenoj gužvi, nakon ubačaja Oršića, glavom je loptu skrenuo Dino Perić za 1:0 za maksimirsku momčad.

Samo dvije minute kasnije Oršić je krasno pucao sa 16 metara, no ovaj put nije opalio, već je gađao, ali pogodio je vratnicu, potom je raspalio Ristovski, ali nedovoljno precizno. Domaćini su igrali prilično dobro, nisu se samo branili, nekoliko puta stigli su pred Livakovića i, da su imali samo malo bolju završnicu, u dva su navrata mogli stići do pogotka.

U 39. minuti odličnu je akciju složio Dinamo, Oršić je izbacio Štefulja na lijevu stranu, ovaj je pronašao Špikića, koji je pogodio mrežu, ali nakon više od tri minute provjere u VAR sobi i taj je pogodak poništen zbog zaleđa, opet jako malog, plavi baš nisu imali sreće.

Livaković sjajno obranio

U nastavku je prvi, i to jako opasno zaprijetio domaćin. Mioč je opalio snažno i precizno, no Dominik Livaković sjajnom je intervencijom izvukao loptu koja je išla u same “rašlje”. Dinamo je povećao svoju prednost nakon jednog brzog kontranapada, Oršić je povukao, odigrao okomitu loptu za Andrića, a napadač plavih zaobišao je vratara Šubarića i poslao loptu u mrežu.

Uglavnom je to bilo to sve do kraja. Hrvatski dragovoljac nije imao snage za nekakav preokret, da bi zakomplicirao život Kopićevoj momčadi, a Dinamo je dodatno smirio događanja na travnjaku, igrao je koliko mu je trebalo i na kraju sve mirno, rutinski priveo kraju.