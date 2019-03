Trener vratara otkrio kakvu zadaću Dalićevi pomoćnici imaju svaki tjedan

Izbornikov pomoćnik i Dinamov rekorder po broju nastupa (802) Dražen Ladić osvrnuo se na popis u kontekstu nogometaša iz hrvatske lige. Konkretno, pitali su ga za mišljenje o dinamovcu Mislavu Oršiću.

- Ima još igrača, ne samo Dinama, iz Hrvatske lige koji su nam u fokusu, ne samo Oršić. Razgovaramo o tome, ali ne radimo cirkus, ne šaljemo petnaestorici igrača pretpozive, a onda od njih pozovemo jednoga, dvojicu ili – nijednoga. A to što se nečije ime ne povlači po medijima ne znači da na njega ne obraćamo pozornost. Svaki tjedan idemo na utakmice naše lige jer ćemo kad-tad biti prisiljeni ovdje tražiti rješenja. Bolje da vidimo tijekom duljeg razdoblja što će se događati, nego da donosimo ad hoc rješenja - kaže Ladić.

Na popisu su opet neki igrači koji nemaju veliku minutažu u klubovima?

- O pojedincu ovisi kakav će biti na okupljanju. A okolnost da igrač ne igra u klubu, da nije “izrauban”, može biti za nas i pozitivna, dakle bit će svjež. Pa mu je to prednost u odnosu na neke druge. Pod uvjetom da je takav da može anulirati okolnost da nije u natjecateljskom ritmu.

Okrenimo se Dinamu u Europi; je li vas iznenadio europski uspjeh plavih?

- Ugodno me iznenadio jer nemam dublji uvid u to što se događa na treninzima, u momčadi, pa mišljenje mogu donositi samo na osnovi izvješćivanja medija. Ali priznajte da je i vas Dinamo iznenadio, jer jesenas je rijetko tko očekivao da će plavi na proljeće igrati u Europi. U Dinamu danas nema zvučnog imena ili nekoga od kojega ste vi mediji napravili da bude zvučno ime. Nema pojedinca oko kojega bi se vrtjela cijela priča, pa onda ni velikih očekivanja, velikih najava, od toga uglavnom ničega nije bilo. Ovi dečki sada potiho gaze i kroz prvenstvo, u kojemu imaju veliku prednost, ali se ne potencira toliko iako bi možda nekome u klubu bilo u interesu da se potencira njegova genijalnost, ali onda bi se zanemarivalo sve ostalo - ističe Ladić i dodaje:

- Igrači, trener, atmosfera u klubu..., sve je normalno, nema bombastičnih najava, što je nekad pojedincima jako odgovaralo. A to što su posljedice toga bile drukčije, tko je vodio brigu o tome...

Bili ste dio nekoliko sjajnih Dinamovih generacija kojima nije uspjelo da i na proljeće igraju na europskoj nogometnoj sceni. Možete li ih usporediti s plavima danas?

- Za Dinamo je dobro što se sada igra grupna faza Europske lige. Bude tu kikseva, ne samo Dinama, nego i drugih, međutim, igra se šest utakmica pa imate prostora nešto ispraviti. Vjerujem da bismo u dvobojima koje smo pozitivno rješavali u prvim susretima, Auxerre, Atalanta, Steaua, a nakon toga ispadali u grupnoj fazi, s obzirom na mogućnost bodovnih kalkulacija, igrali nešto drukčije. No, činjenica je da nismo uspjeli, i koga sada briga za to?

Vratari na visokoj razini

Kakvi su Dinamovi izgledi u susretu s Benficom?

- Legitimno je nadati se. Benfica je favorit, međutim, često se zna dogoditi da favorit promaši dva-tri zicera, a vama uđe iz polušanse i odlučite utakmicu u svoju korist. Zašto se ne nadati? Ako ni na čemu drugome, onda na toj osnovi. A Dinamo je i dosad pokazao da ima kvalitetnu momčad.

Je li Livaković trenutačno prvi hrvatski vratar?

- Ne trebate sada na to tako gledati, reputacija se ne gradi od danas do sutra, pogotovo ne vratarska pozicija koja je nešto specifičnija, jer to ne znači da na sljedećoj utakmici neće biti obrnuto. Imamo smjer, režim prema kojemu se ponašamo i u tome ćemo ustrajati bez obzira na to o kojoj je poziciji riječ. Hvala Bogu da su nam obojica vratara, i Kalinić i Livaković, na visokoj razini. Tako ste mirni i možete se osloniti na obojicu. Stavite li jednoga ili drugoga, nećete pogriješiti - zaključio je Dražen Ladić.