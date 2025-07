Dinamo dogovorio još jedan transfer: Alžirac već ima kartu za Zagreb, čeka se samo jedna stvar

Golem posao napravio je Dinamo u ovom prijelaznom roku, plavi su ozbiljno raščistili svlačionicu, na razne destinacije poslali su one koje ne vide u svojim planovima i riješili se nekih igrača koji su imali velike plaće. S druge strane doveli su gotovo cijelu novu momčad, s ponekim iskusnijim igračem, ali i s većinom mladih koji upijaju ideje trenera Marija Kovačevića i koji bi trebali postati pravi stroj za nove sezone.

Bakrar čeka let u Zagreb

Za Dinamo se taj ljetni prijelazni rok bližu kraju, doveli su gotovo sve koje su planirali, sve su pozicije udvostručili vrlo kvalitetno. Za zaokruživanje prijelaznog roka ostale su tek dvije priče. Jedna je ona vezana za Monsefa Bakrara, alžirskog napadača, a druga otvorena priča je slovenski veznjak Miha Zajc. Oko Slovenca je još dosta upitnika, onaj najvažniji je da se još nije "oslobodio" obveza s Fenerbahçeom, a plavi nemaju namjeru platiti odštetu za iskusnog igrača, to prije jer u svom rosteru već sada imaju puno veznih igrača te je sve na Zajecu i dogovoru o razlazu s turskim velikanom, jer s plavima je svoje uvjete već dogovorio.

Drukčija je priča Bakrar, on u džepu već ima kartu za Zagreb, čekaju se samo neka administrativna rješenja kao što je dobivanje vize. S njim je sve riješeno i samo se čeka njegov dolazak u Zagreb i liječnička "tortura" kod dr. Ivice Smodeka, iako za 24- godišnjeg napadača ne bi trebala biti problematična, a i s obzirom na to da, koliko znamo, dosad nije bilo nikakvih ozljeda. Uz to nije ni "izrauban", posljednje dvije godine bio je u MLS-u, igrač New Yorka, i u prosjeku je igrao 40 minuta po utakmici.

Nakon dvije godine tako će Bakrar očito konačno biti u Dinamu, u kojem je već bio jednom nogom, pa i više od toga, prije dvije godine. Bio je, kao igrač Istre, već u Maksimiru, isprobao plavi dres, a onda je sve propalo i hitno se vratio u Pulu, iz koje je za dva milijuna eura transferiran u New York. Tada je zapelo oko odštete pa oko igrača koji su iz Dinama trebali otići u Istru, ali na to nisu bili spremni. Stoga se Istra povukla iz pregovora i Bakrara prodala u SAD za više novca nego što bi dobila od zagrebačkog kluba.

Dinamo je u ovom prijelaznom roku već kupio napadača. Dion Drena Beljo stigao je iz Augsburga za četiri milijuna eura, što će plavi plaćati sljedeće četiri godine, a dobit će i još novca od vjerojatno lako ostvarivih bonusa pa će Beljo postati najskuplje pojačanje u povijesti Dinama. No plavi nisu odustajali od Bakrara, pogotovu nakon što se sve kompliciralo s Ramonom Mierezom i na kraju je sve riješio. Tako u novu sezonu očito kreću s tri špice – Beljom, Kulenovićem i Bakrarom, tri središnja napadača plavi i moraju imati, to je minimalan broj s obzirom na to da ih čeka gust raspored od kraja rujna, kada startaju u skupini Europske lige, i trener Kovačević morat će puno rotirati momčad.

Može i na krilo

Zasad najbolje stoje Beljine "dionice", on sigurno nije doveden za toliki novac da ne bi bio u prvom planu, takav centarfor treba Dinamu. Ne treba zaboraviti ni Kulenovića – koliko god se od starih zasluga u sportu ne živi, Kule je zaslužio uvažavanje kao najbolji strijelac plavih. Dojam je da će se on i Bakrar boriti za tu drugu poziciju. Nisu isti tipovi igrača, Bakrar je brži, ali mogao bi biti kompatibilan i s Beljom i Kulenovićem, on može igrati i drugu špicu, a s obzirom na to da je brz i prodoran, iskoristiv je i na desnom krilu.

Tu poziciju zasad drži njegov Istranin Mateo Lisica. Na pripremama u Sloveniji nije oduševljavao, ali u utakmici s ukrajinskim Krivbasom pokazao je zašto ga je Dinamo kupio od Puljana. No Bakrar je prilično vjerojatno i opcija za tu poziciju. Stoga od njega možemo očekivati da će biti višestruko koristan igrač Dinamu, a mogao bi doći do izražaja svojom jako dobrom igrom u tranziciji kad plavi krajem rujna pa sve do početka sljedeće kalendarske godine budu igrali u skupini Europske lige, što će, naravno, ovisiti i o tome tko će mu biti suparnici.

Uz to, Bakraru su tek 24 godine, pokazao je veliki potencijal još u Istri, pogotovu nakon izostanka Ante Ercega, a sigurno još može napredovati. A plavi za koju godinu, bude li Bakrar pravi, mogu na njemu i zaraditi, iako im je u ovom trenutku u prvom planu rezultat.