Dijamantna liga: Nevjerojatni Duplantis završio sezonu bez poraza

Švedski skakač s motkom Armand Duplantis okončao je ovu sezonu na otvorenom bez poraza slavivši u petak i na posljednjem mitingu "Dijamantne lige" u Dohi.

Svjetski je rekorder u Dohi pobijedio s preskočenih 5.82 metara, istu visinu svladali su i aktualni svjetski prvak Amerikanac Sam Kendricks te Francuz Renaud Lavillenie, ali su imali više neuspješnih pokušaja.

Foto: EXPA/PIXSELL ITA, IAAF, Golden Gala Rom 2020 17.09.2020, Olympiastadion, Rom, ITA, IAAF, Golden Gala Rom 2020, im Bild Armand Duplantis SWE con la medaglia del record del mondo salto con l’asta // Armand Duplantis during the Golden Gala IAAF Diamond League Pietro Mennea 2020 at the Olympiastadion in Rom, Italy on 2020/09/17. EXPA Pictures © 2020, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Fabrizio Corradetti - *****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** EXPA/ laPresse/ Fabrizio Corradetti -

Duplantis je ove godine imao 16 nastupa i na svima je pobijedio, a prije osam je dana u Rimu preskočio 6.15 metara što je najbolji skok na otvorenom svih vremena.

U Dohi su u petak postavljena i dva najbolja rezultata sezone, a oba su postavile kenijske trkačice. Faith Kipyegon je 800 metara pretrčala za 1:57.68 minuta, dok je Hellen Obiri na 3000 metara ostvarila vrijeme od 8:22.54 minuta.