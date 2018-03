Pogledajte majstorski gol najskupljeg igrača u povijesti Barcelone

Barcelona je u 28. kolu Primere slavila na gostovanju kod Malage s 2:0 bez pomoći Lionela Messija i Andresa Inieste.

Katalonci su sve riješili u prvih pola sata utakmice. U 15. minuti Suarez je lijepo zabio glavom nakon ubacivanja Albe.

Posao je dovršio Coutinho, najskuplji igrač u povijesti Barcelone. Nogometaš za kojega je plaćeno 160 milijuna eura majstorski je petom zabio u 28. minuti susreta.

