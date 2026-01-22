Naši Portali
POBJEDA 32:29

Danci u rukometnom spektaklu svladali Francuze

Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.01.2026.
u 22:35

Bio je to spektakularan okršaj dviju ekipa, koje su u prve tri utakmice postigle više od 100 golova, Francuzi više od 120, no ipak je prvo poluvrijeme donijelo samo 23 gola.

Bio je to spektakularan okršaj dviju ekipa, koje su u prve tri utakmice postigle više od 100 golova, Francuzi više od 120, no ipak je prvo poluvrijeme donijelo samo 23 gola. 

O tome koliko je utakmica Danaca i Francuza bila napeta i izjednačena svjedoči podatak da nijedna reprezentacija nije do samog kraja imala prednost veću od dva pogotka.

Simon Pytlick pogađa za vodstvo Danske 29-27 tri minute prije kraja,a potom Hugo Descat iz sedmerca zabija za 29-28. Matthias Gidsel potom u zadnje dvije minute zabija dva gola za i donosi Dancima spasonosnu pobjedu, koja im daje izglede za polufinale nakon šokantnog poraza od Portugala. 

Gidsel je zabio 9, Pyttlick 8 golova, a Emil Jakobsen šest pogodaka za Dance, dok je kod Francuza Aymerick Minne postigao 7, a Descat pet golova. 

Ranije su u ovoj vrlo jakoj grupi Nijemci slavili protiv Portugala (32-30), a Norvežani su svladali Španjolsku s 35-34. 
Francuska rukometna reprezentacija Danska rukometna reprezentacija

