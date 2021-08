Damir Krznar bez kalkulacija: U Osijek idemo po pobjedu, o bodu neću razmišljati

Nakon teškog poraza od Sheriffa u Tiraspolu, pa onda i nakon remija zbog kojeg su plavi ostali bez Lige prvaka, pozicija trenera Damira Krznara nije uzdrmana. Iza Krznara stali su gotovo svi naši nogometni stručnjaci, ali stao je i Dinamo. Koliko znamo, ni u jednom trenutku nije se razmišljalo o treneru, jer cilj je ostvario, a on je bio plasman u skupinu europskih natjecanja. Plavi su u petak saznali svoje suparnike (West Ham, Genk i bečki Rapid), no sad im oni nisu previše u fokusu.

Nakon “triježnjenja” poslije neuspjeha sa Sheriffom plavi su se okrenuli našoj ligi, a ona im donosi težak, pa i najteži ispit jer danas će u Gradskom vrtu igrati protiv Osijeka. Prvi je to veliki sraz ova dva kluba u novoj sezoni i jako važan za oba kluba. Naime, Osijek je poražen u prošlom kolu, Istra 1961 jednostavno je bila bolja od Bjeličine momčadi, zasluženo je pobijedila Osijek s 2:0 i skinula ga s vodeće pozicije, jer Hajduk ima bolju gol-razliku. Dinamo pak treba povratak nakon Sheriffa, a bodovi mu još kako trebaju, jer već je kod kuće izgubio bodove, poražen je od Slavena Belupa (0:2), bez dva boda ostao je u derbiju s Rijekom (3:3), a sad ima priliku pobjedom bodovno dostići Osijek i mirno otići na reprezentativnu stanku. No neće biti lako plavima, oni su sad jedini ostali u ritmu utakmica od svakih nekoliko dana, Osijek je imao vremena liječiti rane iz Pule i spremati se za Dinamo.

– Brzo moramo prebaciti fokus na prvu sljedeću utakmicu, ona je najvažnija, a posebno ova. Bez podcjenjivanja bilo koga, Osijek nam je zasigurno najveći suparnik, čeka nas jako dobar, istinski težak suparnik. Sigurno je da će to biti obostrano otvorena utakmica – kazao je uoči susreta u Gradskom vrtu Damir Krznar.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 27.08.2021., Zagreb - U GNK dinamo mediji i clanovi kluba prate zdrijeb UEFA Europa lige. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

S obzirom na sve i da je ovo tek šesta utakmica plavima u ligi, dakle, vremena za nekakve bodovne nadoknade ima napretek, možda bi i bod iz Osijeka bio dobar plijen.

– Neću kalkulirati o bodu. Mi u svakoj utakmici idemo na pobjedu, postavit ćemo se tako i u Osijeku – kaže trener Dinama.

No Krznar će ipak morati kalkulirati sa svojim igračima, dosad veliki kadar odjednom ima i manjkavosti. Već su dulje ozlijeđeni Lauritsen (možda će danas biti na klupi) i Perić, Majer je prodan i više ne stanuje u Maksimiru, nego u Rennesu, Jakić je uz ozljedu sve bliže odlasku u Eintracht i ne očekuje se u kadru za Osijek. U kadru će biti kapetan Arijan Ademi, ali on neće početi utakmicu, pitanje je hoće li i ući tijekom susreta u Osijeku. No sad je upitan postao i Theophile-Catherine, jedini preostali stoper koji je dosad igrao.

– Vjerujem da ćemo ga ipak uspjeti osposobiti. Osjetio je bol u donjem hvatištu lože. Nadamo se da nije ozbiljno. O njemu zbog toga sada govorim sa zadrškom, ali vjerujem da će igrati – zaključio je Krznar, kojem se u kadar vraćaju dosad ozlijeđeni Šutalo i Tolić.

No trener Dinama dobio je ipak jedno pojačanje, u kadar prve momčadi, nakon što je tri mjeseca bio “na ledu”, vraćen je Marin Leovac, a možda se u konkurenciju vrati i Daniel Štefulj. Naime, kako Jakić očito odlazi, Franjić će biti potrebniji na svojoj prirodnoj poziciji, zadnjem veznom, pa i na stoperu s obzirom na ozljede. Franjić je dobro igrao na beku, Moubandje i nije bio tako dobar, pa će iskusni Leovac jako dobro doći treneru Krznaru za sljedeće, utakmicama nabijeno razdoblje kakvo će biti sve do kraja polusezone, a plavi se nadaju i dulje od toga, da će ponovno na proljeće igrati u Europi. Trebao bi im pomoći novi stoper ili dva, koje se čeka ovih dana u Maksimiru.

Nakon Osijeka 14 plavih igrača razmiljet će se po reprezentacijama, a Krznar će s ostatkom momčadi, valjda i novim stoperom ili stoperima, pripremati i start u skupini Europske lige.

