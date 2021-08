Bjelica spreman za veliki derbi: Dinamo je odlična momčad s odličnim trenerom

Osijek u nedjelju u 7. kolu Prve HNL dočekuje Dinamo koji u Gradskom vrtu nije pobijedio zadnjih pet utakmica, gotovo tri godine.

– Nakon neočekivanog poraza u Puli, ozračje je dobro. Ne želim tražiti alibije, ali u 39 utakmica u HNL-u, otkako sam ja trener, nijednom nismo izgubili protiv momčadi od petog do desetog mjesta. Dvaput smo izgubili protiv Gorice i jednom protiv Dinama. Moramo biti na sto posto, ako nismo, onda smo prosječna momčad. Nadam se da ćemo u nedjelju pokazati pravo lice i pobijediti velikog protivnika – počeo je Osijekov trener Nenad Bjelica.

Osijekov najbolji napadač Ramon Mierez do sada je zabio 24 pogotka, šest s bijele točke. Identičan je to učinak kakav je u dresu Osijeka imao i Nenad Bjelica.

22.08.2021., stadion Aldo Drosina, Pula - Hrvatski Telekom Prva liga, 06. kolo, NK Istra 1961 - NK Osijek. Trener Osijeka Nenad Bjelica

– Koliko sam ja zabio s bijele točke – pitao je Bjelica i sjetio se da je jedan jedanaesterac i promašio, onaj u kupu protiv Intera 1992. godine.

– To su samo statistike, ali nam daju nadu za optimizam. Jako bih volio da me Ramon prestigne. On puno bolje radi zadnjih tjedana, gol Rijeci ga je podigao. No najvažnija je momčad.

Može li Dinamov posrtaj u Europi utjecati na njihovu izvedbu?

– Dinamo je sjajna momčad s odličnim trenerom. Ima iskustvo igranja teških utakmica i veliku širinu. Neće oni biti nešto posebno pogođeni ispadanjem. Naravno da bi bolje i za hrvatski nogomet bilo da su uspjeli izboriti Ligu prvaka. Važno je kako ćemo mi izgledati. Ako budemo na top-razini, onda su šanse za našu pobjedu velike – zaključio je Nenad Bjelica, trener Osijeka.

