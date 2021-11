Dalić uoči Malte tajanstveno o tome tko će braniti protiv Malte, otkrio hoće li Modrić početi

Maltu kao suparnika uvažavamo, ali naravno da smo mi favoriti, rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uoči pretposljednje kvalifikacijske utakmice za odlazak na SP 2022.

Hrvatska u četvrtak gostuje na Malti (od 20:45 sati) te traži pobjedu nakon čega bi se odluka o pobjedniku skupine H dogodila u dvoboju protiv Rusije na Poljudu (14. studenoga, 15 sati).

Trenutačno Rusija ima dva boda više od Hrvatske, a uoči 90 minuta protiv Maltežana hrvatski izbornik Zlatko Dalić je napomenuo.

„Znamo da nas dvije pobjede dijele od Svjetskog prvenstva, a trenutačno su naše misli potpuno usredotočene na Maltu. To je suparnik kojeg maksimalno uvažavamo, ali je jasno da smo mi favoriti. Kvalitetniji smo u svakom segmentu igre. No, sve to moramo pokazati na travnjaku i odigrati maksimalno ozbiljnu utakmicu. Samo su tri boda važna i zato moramo biti strpljivi. Kako ćemo doći do tri boda stvarno je manje važno. Ponavljam, kao i cijelo vrijeme ranije, prvo Malta pa tek onda možemo pričati o Rusiji“.

Hrvatska je uoči posljednje dvije kvalifikacijske utakmice imala problema s ozlijeđenim i bolesnim igračima, a kakva je trenutačno situacija u igračkom kadru Dalić je spomenuo.

„U utorak su individualno radili Brekalo, Livaja i Sučić. Vidjet ćemo njihovo stanje, a na Maltu smo došli s 27 igrača baš zbog toga, ozljeda i testiranja na koronavirus. Ništa nismo htjeli prepustiti slučaju. Protiv Malte nam treba napadačka igra i ofenzivni igrači. U tom smjeru ćemo i postaviti igru“.

Uoči utakmice protiv Malte najviše se pričalo o bolesti Luke Modrića koji je došao na okupljanje, u utorak je čak i trenirao te je o njemu izbornik rekao.

„Odradio je trening i sve je bilo u redu. Naravno da je viroza na njemu ostavila nešto traga. No, ne sumnjam da će Luka biti dobro i ako sve bude kako treba on će početi utakmicu protiv Malte. Prvi vratar? Livaković nije izgubio poziciju i naše povjerenje, ali gledamo formu, kao i stanje svakog od igrača. Igrat će oni koji su u ovom trenutku najspremniji“.

Nastavio je izbornik govoriti o planovima za utakmicu u četvrtak te je podcrtao što je najvažnije u svemu.

„Bilo bi, naravno, lijepo otvoriti utakmicu ranim pogotkom. No, najvažnije da ne uđemo u nervozu ako se to ne dogodi. Sjetimo se, u Rijeci su Maltežani dugo vremena držali nulu. No, panika nam ne treba, to svakako treba izbjeći. Bilo bi lijepo što prije osigurati tri boda kako bi neke igrače mogli odmoriti za drugi susret, ali ne razmišljamo u tom smjeru. Motiv? Ne treba veći motiv od Svjetskog prvenstva, od odlaska u Katar. To je jedno, a s druge strane znaš ako pobijediš Maltu da te čeka ispunjeni Poljud i atmosfera koja se događa možda i jednom u životu. To mora biti najveći motiv našim igračima“.