Znanstvenici objavili jezivu prognozu za milijune ljudi: 'To je tektonska tempirana bomba, samo čekamo da eksplodira'

Nova znanstvena studija upozorava da jedna od najopasnijih rasjednih linija u Sjedinjenim Državama kasni s velikim potresom, čime potencijalno ugrožava milijune stanovnika Kalifornije. Istraživanje, objavljeno u časopisu Seismological Research Letters, odnosi se na rasjed Hayward, dio golemog sustava San Andreas, koji prolazi kroz gusto naseljeno područje zaljeva San Francisca. Rasjed Hayward proteže se oko 119 kilometara kroz gradove Berkeley, Oakland i Fremont, u regiji u kojoj živi oko osam milijuna ljudi. Znanstvenici upozoravaju da je riječ o rasjedu koji periodično proizvodi potrese magnitude 7, snažnije od razornog potresa Loma Prieta iz 1989. godine, u kojem su poginule 63 osobe, a više od 3.700 ih je ozlijeđeno, navodi New York Post.

Prema ranijem scenariju Američkog geološkog instituta (USGS), novi veliki potres na Haywardu danas bi mogao odnijeti oko 800 života te ozlijediti čak 18.000 ljudi. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se posljednji veliki potres na tom rasjedu dogodio još 1868. godine. Budući da znanstvenici procjenjuju da se takvi događaji ponavljaju svakih 95 do 183 godine, smatra se da je rasjed već odavno ušao u razdoblje povećanog rizika. USGS procjenjuje da postoji 14,3 posto vjerojatnosti za potres magnitude 6,7 ili jači do 2034. godine, dok šansa raste na 33 posto do 2043. godine. „Ovaj rasjed je ono što nazivamo tektonskom tempiranom bombom. Samo čeka da eksplodira“, upozorio je još 2018. umirovljeni geolog USGS-a David Schwartz.

Kako bi preciznije procijenili razmjere opasnosti, istraživači iz Nacionalnih laboratorija Lawrence Livermore i Lawrence Berkeley izradili su 50 trodimenzionalnih simulacija mogućeg potresa magnitude 7. Rezultati pokazuju da bi podrhtavanje tla u pojedinim urbanim središtima moglo biti i do 50 posto snažnije nego što se dosad procjenjivalo. Najizloženiji bi bili Oakland, Berkeley, Hayward, San Leandro, Emeryville, Alameda i Livermore. Posebno su ugrožene visoke i fleksibilne zgrade, kao i područja s dubokim sedimentnim bazenima koji mogu pojačati i produljiti seizmičke valove. Raniji modeli USGS-a upozoravali su i na sekundarne posljedice katastrofe: čak 400 požara, uništenje 50.000 domova te raseljavanje gotovo pola milijuna ljudi.

Znanstvenici ipak ističu da nova saznanja mogu pomoći gradovima da se bolje pripreme. „S tim informacijama možemo početi jačati najranjivije strukture“, poručio je voditelj istraživanja Arben Pitarka. Isti tim sada planira primijeniti simulacije i na susjedni rasjed San Andreas, poznat po nekim od najrazornijih potresa u povijesti Kalifornije, uključujući katastrofu u San Franciscu 1906. godine, kada je poginulo više od 3.000 ljudi.