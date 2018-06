Dalić odlučio: Ovo je sastav koji će istrčati protiv Nigerije, ima iznenađenja!

Na marginama spektakularne, glamurozne dodjele Trofeja Nogometaš, u organizaciji Hrvatske udruge Nogometni sindikat, uspjeli smo posredno doprijeti do razmišljanja izbornika Zlatka Dalića o najintrigantnijem pitanju uoči polaska vatrenih prema Rusiji – tko će 16. lipnja istrčati protiv Nigerije u Kalinjingradu?

Dakle, Dalić je nakon utakmice sa Senegalom razriješio sve dvojbe, ako ih je uopće imao, i navodno odlučio kako će stoperski par čini Lovren i Vida (dakle, Ćorluka bi bio na klupi), te kako Andrej Kramarić ulazi u prvih 11. Tih 11 veličanstvenih, ne bude li nekih nepredviđenih nedaća, trebali bi činiti: Subašić – Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinić – Rakitić, Modrić – Rebić, Kramarić, Perišić – Mandžukić.

[video: 25268 / ]

Dalić: Potpuno sam miran

– Potpuno sam miran, staložen, samouvjeren. Odradili smo dobre pripreme, dobro igrali protiv Brazila, dobili jak Senegal, iako nismo igrali najbolje, imamo velike nade i očekivanja i spremni smo. Trebat će malo sreće, ali ona prati hrabre, a mi jesmo hrabri. Treba se puno poklopiti da budemo najbolji u najbolje vrijeme. Sreća je bitna, ali treba je zaslužiti ponašanjem, treningom – kazao je Dalić jučer uoči okupljanja reprezentativaca u Westinu.

Luka Modrić šesti je put proglašen najboljim hrvatskim nogometašem u izboru nogometnih profesionalaca.

– Svako natjecanje povezano je uz velika očekivanja i jako bih htio veći uspjeh s reprezentacijom. Prvi cilj treba biti prolazak skupine jer od 1998., nismo to uspjeli. Otkad sam ja u reprezentaciji, na SP-u smo igrali loš nogomet i nadam se da će se to promijeniti. Vjerujem da ćemo to ostvariti, pa uz malo sreće otići i malo dalje. Sreća će igrati jako veliku ulogu, nadam se da ćemo je igrama i ponašanjem na terenu zaslužiti. Skupina je teška, komplicirana, ali imamo dobru momčad i vjerujem da ćemo ispuniti očekivanja nas i navijača – naglasio je kapetan Modrić kojemu su od kolega iz reprezentacije u Westinu jučer zapljeskali samo Livaković, Subašić, Vrsaljko, Bradarić i izbornik Dalić.

Nitko osim njih iz HNS-a nije se pojavio na ovom događaju, navodno po direktivi predsjednika Davora Šukera, budući da je ova priredba konkurencija novoosnovanoj HNS-ovoj nagradi.

Matjaž Kek opet nije došao

Posebnu pohvalu zaslužio je najbolji igrač Prve HNL, Dinamov napadač Soudani, koji je po svoj kipić doletio iz Alžira s bratom Samirom i majkom.

– Za koga ću navijati na Svjetskom prvenstvu? Budući da tamo neće biti moga Alžira, navijat ću za Hrvatsku. Uvjeren sam da će ona tamo ostvariti jako dobar rezultat – kazao je Soudani.

Uz njega su u momčadi sezone Livaković, Juranović, Nižić, Benković, Sosa, Ademi, Bradarić, Majer, Heber i Gavranović.

Najbolji trener sezone je Matjaž Kek koji uporno ignorira ovu dodjelu i na njoj se drugu godinu se ne pojavljuje, najbolji mladi igrač je Majer, najbolji vratar Subašić, najbolji sudac Bruno Marić, najbolja nogometašica Maja Joščak iz Osijeka, a nagrada Dobri duh HNL-a zasluženo je otišla u ruke trenera – heroja Istre 1961 Darka Raić-Sudara.