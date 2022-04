Čudo iz Našica: "Nema ljepšeg osjećaja od onog kada dobrom igrom utišaš dvoranu"

Rukometaši Nexea iz Našica drugi put u povijesti kluba izborili su četvrtfinale Europske lige. Prvi put to im je uspjelo u sezoni 2017./2018. kada su ispali od njemačkih “lisica”. O toj utakmici u Našicama se još razgovara. Naime, u prvom susretu Nexe je slavio s visokih osam razlike, a onda su u uzvratu izgubili s devet. Sada Našičane na putu do završnog turnira čeka danski GOG Gudme, trenutačno prvoplasirana momčad danske lige, momčad koja ima pet bodova više do Aalborga, koji ove sezone sjajno igra u Ligi prvaka.

Prvi put dio sam ove priče

Našičani su u osmini finala dvaput bili bolji od Pelistera, prvo 29:26 u Našicama, a onda 22:21 u Bitoli pred 3500 bučnih navijača. No vruća atmosfera nije nimalo omela Našičane, pogotovo ne Janka Kevića (35), najiskusnijeg igrača koji je prvi put zaigrao za prvu momčad nakon stanke od čak devet mjeseci.

– Svaka čast svim mojim suigračima. Mislim da smo odigrali gotovo pa savršenu utakmicu. Odigrati ovako zrelo, u ovakvoj atmosferi, mogu samo reći – kapa dolje i dubok naklon. Sretan sam što sam prvi put ove sezone dio ove lijepe europske priče. Rekao sam dečkima prije utakmice da nema ljepšeg osjećaja od onog kada utihne dvorana. Tako je bilo. A za dobru igru i veliku borbenost svih 60 minuta dobili smo zasluženu nagradu. Ne samo pobjedu nego i pljesak domaćih navijača, a to je zaista bilo lijepo – rekao je Janko.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 23.03.2021., Nasice, Sportska dvorana OS Kralja Tomislava - 1/8 finala EHF Europske lige: Nexe - Rhein Neckar Loewen. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Našičani su u Bitoli samo nastavili niz sjajnih igara u Europskoj ligi. Ovo im je doduše tek druga gostujuća pobjeda u Europi, nakon francuskog Aixa, ali je itekako bila važna.

– Nije bilo lako kada znaš da će igrati pred punom dvoranom zaista bučnih navijača. Oni su domaćinu bili osmi igrač. Ali, nas je ta atmosfera dodatno motivirala, dali smo 200 posto. Mi smo momčad koja je jako puno napredovala u ovoj sezoni, baš kao i Pelister, i znali smo da će obje utakmice biti prilično izjednačene. Možda sam se malo bojao kako će reagirati naši mlađi igrači u ovoj atmosferi, a bilo ih je podosta u rosteru, ali odigrali su kao da svaki dan igraju pred ovakvim navijačima. Trebalo je izdržati samo tih početnih 15 minuta. Kada smo se smirili, kada smo “razbili” njihov ritam, sve je dalje bilo lako. Počeli smo vući polukontre i kontre i nakon minus četiri već smo se do poluvremena vratili u egal. Na kraju mogu samo reći da je obrana odigrala fenomenalno, a sve pohvale i vrataru Radovanoviću, koji je obranama “uništio” sve snove domaćina – kaže Janko.

Sličnu utakmicu protiv Pelistera odigrali ste prije dvije sezone, u doigravanju za plasman na završni turnir SEHA Gazprom lige...

– Da, u Našicama smo ih pobijedili s tri pogotka razlike, baš kao i sada, ali izgubili smo u Bitoli s dva razlike. Sada smo pobijedili, što samo znači da smo puno napredovali u ove dvije sezone – dodao je Janko.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 29.03.2022., Nasice - Prva utakmica 1/8 finala EHF Europske lige: RK Nexe - HC Eurofarm Pelister. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

U četvrtfinalu Našičane čeka danski GOG Gudme (26. travnja), momčad koja ima cijeli niz sjajnih igrača. Jaki su na svim pozicijama. U rosteru imaju dva igrača koja su sa Švedskom aktualni europski prvaci, imaju tri Danca koja su osvojila broncu u Budimpešti ove godine, ali i dva igrača koja s Danskom imaju svjetski naslov iz 2019. godine.

Gudme? Sve je moguće

– Budemo li igrali ovako borbeno i ovako čvrsto u obrani, sve je moguće – reći će Janko.

Rukometnu karijeru počeo je u Medveščaku, gdje je prošao sve mlađe selekcije. Imao je 18 godina kada je pokucao na vrata seniorske momčadi.

– Nažalost, nikad nisam dobio priliku. Te godine u klub je ušao sponzor Agram i došli su Čupić, Sulić, Kopljar, Buntić... Nije bilo teorije da dobijem ni sekundu. Morao sam potražiti sreću negdje druge i otišao sam u Našice, u Drugu ligu. U Nexe je za trenera došao Robert Papić i cilj je bio ostvariti plasman u Prvu ligu. U to vrijeme Druga liga bila je izuzetno jaka. Na kraju smo uspjeli. Mislio sam u Nexeu ostati godinu-dvije, a ostao sam osam godina. Zatim sam 2012. potpisao za Sisak. No ondje se nisam puno zadržao jer sam zajedno s Tomićem otišao u Katar. Igrao sam tamo četiri godine za dva kluba, Al Sadd i El Jaish – zaključio je Janko, koji će ostati upamćen kao najstariji debitant u hrvatskoj reprezentaciji.

Naime, na SP-u u Egiptu 2021. godine zaigrao je za Hrvatsku u 34. godini.