Čudo hrvatske reprezentacije: Imam dva Rusa u klubu, a nikome nije svejedno

Tin Lučin bio je pravo otkriće na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj. U sedam utakmica postigao je 28 pogodaka iz 46 udaraca (60,9 posto). Više pogodaka od njega postigli su samo Ivan Martinović (37) i Ivan Čupić (29). Više minuta od njega na parketu proveli su samo Čupić, Martinović i Jelinić. Istaknuo se i po broju asistencija - 19, samo pet manje od Cindrića. Rukometaš poljske Wisle jedva je dočekao novo okupljanje hrvatske reprezentacije koja je sada kompletna, u najjačem mogućem sastavu.

Finska je bolji izbor

- Sjajan je osjećaj kada se okupi hrvatska reprezentacija. Sada smo miks starih i mladih i to može biti samo dobro. Nije dugo prošlo otkako smo igrali na Europskom prvenstvu. Teško mi je komentirati što je bilo dobro, a što nije, za to su zaduženi neki drugi ljudi. Uglavnom, većina igrača s Europskog prvenstva ponovo je tu, nekih nema, ali se radujem povratku Duvnjaka, Karačića i Šege. Pripreme bez utakmica za mene će biti nešto novo, ali to će biti dobra prilika da se uigramo. Veselim se svakom treningu - kaže Lučin.

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Hrvatska igra s Finskom, budući da je Ukrajina odustala iz razumljivih razloga. Što znate o Finskoj?

- Ne baš puno, ali vjerujem da će stručni stožer pripremiti puno materijala pa ćemo na vrijeme saznati kako igraju, koje su im najjače strane, a koje mane. U svakom slučaju, Finska je bolji izbor od Ukrajine koja ipak ima nešto bolji rukometni rejting. Uostalom, Ukrajina se često pojavljivala na velikim natjecanjima, za razliku od Finaca koji su samo jednom, prije sto godina, bili na Svjetskom prvenstvu - ističe Lučin.

Na mjestu lijevog vanjskog u reprezentaciji Lučin bi trebao dijeliti minutažu s Halilom Jaganjcem, no nije isključeno da će na tome mjestu igrati i Duvnjak, pogotovo kada će se na mjestu srednjeg vanjskog igrača mijenjati Karačić i Cindrić.

- Posao mi je da izvršavam sve obveze koje mi izbornik zada. Mogu biti zadovoljan svojim igrama na Europskom prvenstvu. Bilo je dobrih, boljih, ali i nekih loših - napominje mladi hrvatski reprezentativac.

Nakon povratka u klub niste baš puno igrali?

- Imam jaku konkurenciju na mjestu lijevog vanjskog pucača. Prva je opcija Rus Sergej Kosorotov, a druga opcija smo Mađar Zoltan Szita i ja. Ima utakmica kada igram po 40 minuta, nekad 20 minuta... Stalno se izmjenjujemo. To mi nekako i odgovara jer je pitanje bih li uspio izdržati svih 60 minuta u obrani i napadu - kaže Lučin.

U skupini Europske lige propustio je zbog ozljede prvih nekoliko kola. Odigrao je šest zadnjih susreta u skupini i postigao 18 pogodaka. Iskazao se protiv španjolske Bidasoe postigavši 13 pogodaka u dvije utakmice. Na zadnjoj utakmici protiv Füchsea nije se upisao među strijelce.

Daleko smo od Ukrajine, ali...

Kakve su ambicije kluba ove sezone?

- U prvenstvu zaostajemo dva boda za Kielceom i s njim će biti borba za naslov do samoga kraja. Što se tiče Europe, osvojili smo prvo mjesto u skupini Europske lige i u osmini finala igramo protiv njemačkog Lemga. Izgleda da nam njemačke momčadi odgovaraju jer smo u skupini bili ispred berlinskih "Lisaca" koje smo dvaput pobijedili, kod kuće i u gostima.

U momčadi imate Ruse Kosorotova i Žitnikova. Sigurno im nije lako u trenucima kada je njihova zemlja izvršila agresiju na Ukrajinu?

- Nije im lako, no u klubu normalno komuniciramo, nisu ti dečki ni za što krivi. Zasad klub nema problema zbog toga što u sastavu ima i Ruse - naglasio je Lučin.

Plock je prilično udaljen od ukrajinske granice?

- Da, oko 300 kilometara je od granice. Naravno da pratimo zbivanja u Ukrajini, nikome nije svejedno, pogotovo ne onim ljudima koji žive u pograničnim gradovima.

Kako je bilo u Ukrajini najbolje zna Luka Šebetić.

- Uh, dugo sam putovao do Zagreba, preko Moldavije, Rumunjske i Mađarske. Drago mi je da sam tu i da ću napokon malo trenirati - istaknuo je Šebetić koji je, kao i svi stranci iz Motora iz Zaporižja, otišao iz kluba.