Čudesni Sinner u fantastičnom finalu osvojio Wimbledon i upisao se u povijest tenisa

Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner postao je prvi Talijan koji je osvojio pobjednički trofej u Wimbledonu u pojedinačnoj konkurenciji svladavši u nedjeljnom finalu branitelja dvostrukog naslova Španjolca Carlosa Alcaraza s 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 nakon tri sata i četiri minute igre. Sinner je u nedjelju prekinuo niz od pet poraza u dvobojima protiv svog najljućeg suparnika, zaustavio Alcarazovu wimbledonsku seriju od 20 uzastopnih pobjeda i spriječio ga da u šestom finalu na Grand Slam turnirima dođe do šestog trofeja i zadrži stopostotan učinak.

Bio je to njihov peti finalni obračun, a do ovog dvoboja Sinner je slavio samo kad su se 2022. našli u finalu umaškog Croatia Opena. Sinneru se na središnjem terenu u All England Clubu isplatio agresivniji pristup. U svakom je setu prvi došao do 'breaka'. Istina, u prvom je poveo 4-2, a onda izgubio četiri gema zaredom. No, u preostala tri seta nije ponovio pogrešku. U drugom setu je napravio 'break' u prvom gemu, u sljedećem spasio jednu 'break'-loptu i do kraja seta ostavio Alcaraza bez nove prilike. U trećem setu je presudio Alcarazov gubitak servisa u devetom gemu, a u četvrtom je Sinner do 'breaka' došao u trećem gemu.

Alcaraz je dobio priliku za povratak, kad je u osmom gemu imao 15-40, ali je Sinner osvojio četiri poena zaredom i došao na gem od naslova. Kad je kod 5-4 dobio priliku zaključiti meč na početnom udarcu, nije se ponovio Roland Garros. Tamo je Alcaraz spasio tri meč-lopte na svom početnom udarcu u četvrtom setu, ali u Wimbledonu se nije izvukao. Na drugu meč-loptu Sinner je poslao servis koji Španjolac nije uspio vratiti i slavlje u taboru najboljeg tenisača svijeta je moglo početi.

Za naslov u All England Clubu Sinner je nagrađen s tri milijuna funti (oko 3,5 milijuna eura) i novih 2000 bodova pa će u ponedjeljak na ATP ljestvici biti uvjerljivo prvi. Imat će 12030 bodova, čak 3430 više od drugoplasiranog Alcaraza koji iz All England Cluba odlazi bogatiji za 1,52 milijuna funti (oko 1,75 milijuna eura).

WIMBLEDON, tenisači - finale

Jannik Sinner (Ita/1) - Carlos Alcaraz (Špa/2) 4-6, 6-4, 6-4, 6-4