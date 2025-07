VIDEO Nestvarne scene u fantastičnom finalu Wimbledona: Nećete vjerovati što je doletjelo u teren!

Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, drugoplasirani s ATP liste, igraju danas s početkom u 17 sati meč za titulu pobjednika Wimbledona. Gledatelji diljem svijeta dosad su mogli vidjeti spektakularno finale u kojem je Španjolac dobio prvi set (6:4), Sinner drugi set istim rezultatom, a jedan događaj sigurno će ostati dobro zapamćen.

Naime, čep od šampanjca doletio je do Jannika Sinnera u finalu na centralnom terenu?! Nadrealno su to scene koje su se brzinom munje prošlrile društvenim mrežama. Glavna sutkinja morala je upozoravati goste da ne otvaraju boce šampanjca, a to se dogodilo i prošlog tjedna na jednom meču.