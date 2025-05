Čudesna priča o Luki Modriću završila na kazališnim daskama: Evo tko će glumiti našeg velikana

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, zaigrao je na mnogim svjetskim terenima, a uskoro će zaigrati i na – kazališnim daskama. Predstava o najvećem hrvatskom nogometašu svih vremena donosi njegovu priču iz nove perspektive - one dramske, objavio je HNS na web stranicama.

Predstavu "Luka Modrić: Moja igra" režirala je Arija Rizvić, a nastala je u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom i Boss teatrom. Autori dramskog teksta su Valentina i Luka Mavretić, dok u glavnim ulogama nastupaju Matej Đurđević, Gloria Dubelj i Denis Bosak. Predstava donosi priču o Luki Modriću iz emotivne i osobne perspektive, kroz koju će publika bolje upoznati mladića koji je svladao brojne prepreke kako bi jednoga dana postao najbolji nogometaš svijeta.

"Luku svi znaju kao kapetana naše reprezentacije, nogometnog genijalca i virtuoza, no on je i sin, otac, muž, unuk i brat. Kroz ovu predstavu pokušali smo približiti sva ta lica Luke Modrića publici, dati dublji uvid u životne i nogometne zaplete koji su ga oblikovali u nogometaša i osobu koju toliko cijene suigrači, protivnici i svi ljubitelji nogometa. Za mene je on savršen dramski junak, koji je na svom putu do uspjeha puno toga žrtvovao i putem imao različite teškoće, prepreke i padove, pa mi je bila čast i odgovornost prihvatiti se ovakvog projekta. Ponosna sam na odrađeni posao cijele ekipe te iskreno vjerujem da će se publici dopasti ovakav prikaz Lukine životne priče", izjavila je redateljica Arija Rizvić.

Predstava otkriva tko sve stoji iza njegovih uspjeha, s kojim se izazovima suočio i kako ih je prevladao. U vrijeme kada djeca i mladi sanjaju o slavi već od malih nogu, Lukina priča podsjeća da se najveći uspjesi itekako moraju zaslužiti, prije svega napornim radom i ustrajnošću. Kako Luka često ističe:

Iako tematizira nogomet, predstava nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu koje su bliske svim generacijama, a posebno djeci i mladima kojima Modrićev primjer može poslužiti kao snažna inspiracija. Svečana premijera predstave "Luka Modrić: Moja igra" bit će održana u nedjelju 18. svibnja u kazalištu Scenoteka u Zagrebu, a predstava će nakon toga igrati u gradovima diljem Hrvatske.