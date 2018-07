Cro Cop: Ovo je najveći uspjeh našeg sporta i najveća promocija Hrvatske

Hrvatska borilačka legenda Mirko Filipović u Dnevniku Nove TV je istaknuo kako su vatreni polučili veliki uspjeh na SP-u u Rusiji. Hrvatske nogometne reprezentacije kući se vraća sa srebrnim medaljama.

- Svi smo iznenađeni ulaskom u finale. Da je to netko rekao prije odlaska u Rusiju, to bi bila znanstvena fantastika. Samo nijanse su nas dijelile od pobjede. To je bila sportska sreća, ponekad je potrebno da vas sreća pomazi. I mi smo mogli uzeti naslov, ali ovo je srebro zlata vrijedno - kazao je Cro Cop.

Istaknuo je kako imamo vrhunsku reprezentaciju, naši igrači igraju u najjačim klubovima svijeta.

- Po meni je ovo najveći uspjeh hrvatskog sporta i najveća promocija Hrvatske. Nijedna politika, ništa ne može ovako promovirati našu domovinu. Sad je vrijeme da to kapitaliziramo - rekao je Mirko.

Upitan kako je proživljavao utakmice Hrvatske na Mundijalu, Filipović je poručio kako nije mogao gledati jedanaesterce.

- Kada su kazneni udarci, okrenem se, to mi je najstresnije. Dečki su napravili najveći uspjeh hrvatskog sporta - podvukao je Mirko Filipović.